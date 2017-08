Klar til køb af centerbygning

SÆBY: Ejerforeningen Sæby Søbad besluttede på en ekstra generalforsamling i weekenden at arbejde videre med bestræbelserne på at købe centerets 2000 kvadratmeter store centerbygning.

Det bliver dog ikke ejerforeningen, der kommer til at stå med ansvaret for centerbygningen, men derimod et selskab, Sæby Søbad Centerbygningen A/S, med ejerforeningen og private investorer som aktionærer.

77 ud af 100 huse i feriecentret var repræsenteret på generalforsamlingen, og 90 procent af dem stemte for forslaget, mens 5 procent stemte imod og 5 procent blankt.

- Vi står med et meget stærkt mandat, når vi skal arbejde videre, siger Anders Kjærulff, medlem af arbejdsgruppen, der har taget initiativ til overtagelsen.

- Vi går nu i gang med de næste skridt og vil fortsætte dialogen med centerbygningens nuværende ejere om realisering af et køb.

Centerbygningen har siden 2007 været ejet Marie og Lars Dannervig, Frederikshavn. De lukkede den i 2015 og har siden forsøgt at få lov til at ombygge den til helårsboliger. Men et flertal i kommunens plan- og miljøudvalg har besluttet at forhindre ændret anvendelse ved at afvise, der udarbejdes ny lokalplan for området.