Klassisk familiehus løb med Byfondens hæderspris

FREDERIKSHAVN: Skønheden ligger i detaljen, og nu har ejerne af det klassiske enfamilieshus på Glentevej 1, Jeanette Klit Jensen og Henrik Vintervad Søborg, fået endnu en detalje, de kan sætte på deres smukke hus.

Parret vandt nemlig Frederikshavn Byfonds hæderspris, Plaketten, ved årets præmiering i Krudttårnet, der fandt sted mandag 25. september, Frederikshavns 199-års dag som købstad.

Glentevej 1 er opført i 1917 i samme arkitektoniske stil som størstedelen af de omkringliggende huse i kvarteret.

Huset på Glentevej 1 - hædret med Frederikshavn Byfonds fornemste pris, Plaketten. Foto: Kurt Bering

Men efter en gennemgribende renovering fremstår huset i dag som et godt eksempel for andre, der tænker på en fornyelse af et ældre hus.

Byfondens husarkitekt, Hans Tyge Pedersen, fremhævede i sin tale respekten for bygningens oprindelige udseende med hensyn til facader og tag samt materialer, der er anvendt til de smukke vinduer, døre og til en tagkvist.

Elegant trappeløsning

Særligt bemærkelsesværdigt er løsningen på et vanskeligt problem: I husets gavl skulle en trappe føre op til hoveddøren samtidig med at en trappe på det samme sted skulle føres ned til kælderindgangen.

Problemet er løst elegant med en kvartcirkeltrappe op til hovedindgangen, og - adskilt fra denne - en trappe til kælderindgangen. Trapperne er adskilt af et let metalrækværk.

Tømrermester Ulrik Bisgaard har været entreprenør på renoveringen på Glentevej 1.

Arkitekt Hans Tyge Pedersen havde verbale roser og rigtige blomster til Claus Bang Olesen og Jette Fuglsang Frehr, der har bygget den flotte villa Lykkensmindevej 7. Foto: Hans Ravn

Roser til fire andre bygninger

Fire andre bygninger var nomineret og fik alle rosende omtale:

Finn Borgbjerggaards lille hus i Søndergade 196, Claus Bang Olesen og Jette Fuglsang Frehrs nyopførte villa Lykkensmindevej 7, Poul og Hanne Dannesboes Dannesboe Guld og Sølv, Danmarksgade 78, der ejes af Colosseum Ejendomme A/S, samt Lis Thomsens Park Hotel, Jernbanegade 7, der var nomineret for en charmerende facade med et lille halvtag over trappen til hotellets hovedindgang. Her er der seriøst kælet for detaljen.

Lykkensmindevej 7. Foto: Kurt Bering

20 års jubilæum i Byfonden

Frederikshavn Byfond kan i år fejre 20 års jubilæum.

- Teenageren er trådt ind i de voksnes rækker, som borgmester Birgit Hansen formulerede det, og er klar til nye udfordringer men som altid handler det om at diskutere, udvikle og belønne godt bymiljø.

- Det er 20 år siden, Frederikshavn Byfond blev stiftet, så i år har vi noget ekstra at fejre, sagde borgmester Birgit Hansen - der ser frem til 2018, hvor Frederikshavn fylder 200 år som købstad. Foto: Hans Ravn