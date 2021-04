Klitsag: Anklager vil sende Hans Andersen og 39-årig i fængsel

SKAGEN/HJØRRING:Hvis det står til anklagemyndigheden skal Hans Andersen og en 39-årig entreprenør i fængsel i mindst et halvt år for hærværk på klitterne på Sønderstrand i Skagen.

Det oplyste anklager Jan Østergaard, da han ved Retten i Hjørring søndag tog hul på sin procedure.

Retssagen er blevet forsinket, og derfor har det været nødvendigt at tage søndagen i brug. Her skal både anklager og de to forsvarere for de tiltalte procedere for, hvad de mener sagen skal ende med.

Anklageren er ikke i tvivl om, at Hans Andersen og den 39-årige begge skal dømmes for groft hærværk og tre tilfælde af overtrædelse af naturbeskyttelsesloven.

Og at de tiltalte altså skal idømmes ubetinget fængsel for hærværket samt mødes med et erstatningskrav på knap 312.000 kroner.

Ingen undskyldning

Anklageren sagde, at uanset hvilke forklaringer der har været fremme i løbet af retssagen, så ændrer det ikke på, at de to tiltalte fjernede toppen af to klitter.

Blandt andet har Hans Andersen antydet, at klitterne ikke er naturlige, men skabt af kommunen efter en sandfodring på stranden i 2014.

- Jeg bestrider ikke, at det kan have haft store gener - også for Hans Andersen - men humlen er, at det ikke berettiger til det, de tiltalte har gjort, sagde anklageren.

Hans Andersen nægter sig skyldig i alle anklager. Det 39-årige nægter sig skyldig i hærværk, men har erkendt overtrædelse af naturbeskyttelsesloven i et vist omfang.

De to forsvarere procederer senere søndag.