Klitsag: Anklager vil sende Hans Andersen og 39-årig i fængsel

SKAGEN/HJØRRING:Hvis det står til anklagemyndigheden skal Hans Andersen og en 39-årig entreprenør i fængsel i mindst et halvt år for hærværk på klitterne på Sønderstrand i Skagen.

Det oplyste anklager Jan Østergaard under sin procedure, da sagen forsatte ved Retten i Hjørring søndag.

Retssagen er blevet forsinket, og derfor har det været nødvendigt at tage søndagen i brug. Her skal både anklager og de to forsvarere for de tiltalte procedere for, hvordan de mener retten skal bedømme sagen.

Anklageren kaldte Hans Andersen og den 39-åriges handlinger for "utroligt dumme", og er ikke i tvivl om, at det er bevist, at begge skal dømmes for groft hærværk og tre tilfælde af overtrædelse af naturbeskyttelsesloven.

Og at de tiltalte altså skal idømmes ubetinget fængsel for hærværket samt mødes med et erstatningskrav på knap 312.000 kroner.

Men hvis retten mener, at der skal gives forskellige straffe, så skal Hans Andersen have den længste straf, sagde anklageren.

Anklager: Hans A. er utroværdig

Anklageren afviste også den tvivl om beviserne, som de to forsvarsadvokater under de tre første retsdage, forsøgte at skabe. Ifølge anklageren er det uomtvisteligt bevist, at de to tiltale bevidst fjernede toppen af to klitter - og der er hverken tvivl om omfang eller pris.

Anklageren mente også, at Hans Andersen har været direkte utroværdig under retssagen.

Hans Andersen har forklaret, at han ikke kender noget til hærværket, og at den 39-årige entreprenør handlede på egen hånd - men at Hans Andersen måske kunne havde sået et frø, da han udtrykte sine frustrationer over en sandfodring på Sønderstrand.

- Hans Andersens forklaring knækker, når han taler om at så et frø. Det lyder meget mistænkeligt i mine ører.Det giver ingen mening for mig, og jeg synes at Hans Andersens forklaring er mangelfuld og direkte utroværdig, sagde anklageren.

Den 39-årig har erkendt, at det var ham der kørte gummigeden, og han har også forklaret, at det var Hans Andersen, der bestilte ham til at grave i klitterne - mod betaling.

Den forklaring tror anklageren mere på, og han mener heller ikke, at der kan være nogen tvivl om, hvem der har et motiv til hærværket:

- Hans Andersen er den eneste, der havde et motiv og en interesse i at gøre noget ved sandet, sagde anklageren og fortsatte:

- Det lyder som om, han (Hans Andersen, red.) var drevet at bitterhed og protest mod Frederikshavns Kommune og Kystdirektoratet.

Siden 2014, hvor der blev sandfodret med omkring 40.000 kubikmeter sand på Sønderstrand, har Hans Andersen været særdeles aktiv modstander af kommunens dispositioner på stranden.

- Jeg bestrider ikke, at det kan have haft store gener - også for Hans Andersen - men humlen er, at det ikke berettiger til det, de tiltalte har gjort, sagde anklageren.

Hans Andersen nægter sig skyldig i alle anklager. Det 39-årige nægter sig skyldig i hærværk, men har erkendt overtrædelse af naturbeskyttelsesloven i et vist omfang.

De to forsvarere procederer senere søndag.