Klitsag i retten: Erstatningskrav mod Hans Andersen og entreprenør var for stort

SKAGEN:Det prismæssige omfang af ødelæggelserne af klitterne på Sønderstrand - og dermed også erstatningskravet mod Hans Andersen og en 39-årig mand - er nu faldet markant.

Nu er de to mænd nemlig kun tiltalt for at have ødelagt klitter for knap 312.000 kroner i stedet for de 447.000 kroner, som de startede med at være tiltalt for.

Prisnedsættelsen kommer efter, at det under bevisførelsen i retten kom frem, at kommunen har vurderet arealet for ødelæggelserne større end det, anklagemyndigheden har rejst tiltale for.

Reetableringen af klitterne er nemlig udført ud fra, at der var ødelagt 1631 kvadratmeter. Men Kystdirektoratet har kun vurderet det ødelagte område til 1189 kvadratmeter, og det er også det omfang, Hans Andersen og den 39-årige er tiltalt for.

Derfor oplyste anklager Jan Østergaard, at anklagemyndigheden har trukket 29 procent fra regningen fra Frederikshavns Kommune, så det stemmer overens med det areal, de to mænd er tiltalt for.

Det er især udgifterne til de over 22.220 sandhjelme, som altså er reetableret på et for stort område i forhold til tiltalen, at der er skåret ned på.

Anklageren oplyste også, at Frederikshavns Kommune også justerer erstatningskravet mod de to mænd.

Både Hans Andersen og den 39-årig bestrider dog beløbets størrelse.

Hans Andersen nægter også erstatningspligten, og hans forsvarsadvokat sagde, at han i det hele taget savnede underbilag på opgørelsen fra Frederikshavns Kommune.