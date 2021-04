Klitsag stærkt forsinket: Bliver nødt til at tage søndag i brug

SKAGEN:Der skulle være faldet dom i klitsagen, men tidsplanen er skredet så meget, at der hverken er tid til procedure eller dom i dag.

Dermed er sagen kommet i tidsmæssige problemer, for det har vist sig vanskeligt at finde en dag i nærmeste fremtid til at færdiggøre sagen.

Derfor har parterne været nødsaget til at tage weekenden i brug, og sagen vil derfor blive afgjort søndag 18. april

Her skal anklager Jan Østergaard og forsvarerne for henholdsvis Hans Andersen og den 39-årige entreprenør procedere for, hvordan de mener Retten i Hjørring skal bedømme sagen.

Anklageren har løftet sløret for, at han mener begge mænd skal dømmes for både hærværk og overtrædelse af naturbeskyttelsesloven ved at have ødelagt 1189 kvadratmeter klit til en værdi af 312.000 kroner, som beløbet fredag blev justeret ned til.

Hans Andersen nægter sig skyldig i alt, så hans forsvarer vil argumentere for total frifindelse.

Den 39-årige har erkendt sig skyldig i overtrædelse af naturbeskyttelsesloven, men nægter hærværk.

Begge tiltalte bestrider størrelsen på erstatningskravet.