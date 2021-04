Klitsag: Stor uenighed om prisen for at genskabe naturen

SKAGEN:Da Frederikshavns Kommune vurderede, at der var blevet flyttet mellem 3000 og 3500 kubikmeter fra klitter på Sønderstrand, var det blot et umiddelbart estimat uden nogen rigtig betydning.

Det forklarede den natursagsbehandler fra Frederikshavns Kommune, som besigtigede hærværket på klitterne i Skagen i 2019, da han torsdag afgav forklaring i Retten i Hjørring i sagen mod Hans Andersen og en 39-årig entreprenør.

- Det var et meget groft estimat. Det har aldrig været et fokuspunkt, og det ændrer ikke på noget. Jeg fjernede også estimatet, da jeg sendte reetableringsplanen i udbud, sagde han i retten.

Sandmængder har ellers fyldt rigtig meget i omtalen af sagen det seneste år - primært båret af Hans Andersen.

Erhvervsmanden og hans forsvarer, Rasmus Amandusson, har kritiseret kommunen for at blæse sagen ud af proportioner og har selv fået to landinspektører til at vurdere omfanget af hærværket. De to landsinspektører er kommet frem til, at der kun kan være flyttet højest 250 kubikmeter sand.

Rasmus Amandusson undrede sig over, at sandmængderne ikke længere er vigtige - og spurgte natursagsbehandleren, om estimatet først blev fjernet, da man havde fået godkendelse til at reetablere klitterne.

- Nej, det har aldrig været interessant. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor det dukkede op. Det eneste vi har fokus på er, at vi skal have reetableret området, svarede natursagsbehandleren.

Men ret meget mere end det blev der heller ikke på retssagens andendag talt om sandmængder. For anklagemyndigheden har også fra retssagens begyndelse sagt, at man ikke mener, at der har været tale om 3000 kubikmeter sand, og derfor er der også blot rejst tiltale for "en større mængde sand".

Pegede på Hans A.

Natursagsbehandleren var et af flere vidner, der torsdag skulle forsøge at kaste lys over, hvor stort omfanget af ødelæggelserne af klitterne reelt var. Det er nemlig ikke nogen hemmelighed, at de tiltalte er dybt uenig i myndighedernes vurdering af omfanget af ødelæggelserne.

For selve bevisførelsen om skylden i sagen kan man - groft sagt - sige skete i går. Der er nemlig ikke andre beviser end de to tiltaltes, erhvervsmanden Hans Andersens og en 39-årig entreprenørs, forklaringer.

Her har den 39-årige erkendt at have kørt gummigeden, der skamferede klitterne og samtidig forklaret, at det var Hans Andersen, der havde betalt ham for at gøre det. Det afviste Hans Andersen dog kategorisk, og i stedet forklarede han, at det var den 39-åriges eget værk.

Hans Andersen nægter alle anklager, mens den 39-årige nægter hærværk, men har erkendt overtrædelse af naturbeskyttelsesloven.

Var der sandhjelme?

Så selv om sandmængder har fået en mindre betydning i retten, ændrer det ikke på, at Hans Andersen og den 39-årige er tiltalt for omfattende hærværk for 447.000 kroner, som det har kostet at reetablere klitterne.

Et beløb som Frederikshavns Kommune nu har nedlagt krav om erstatning på, kom det frem under torsdagens retsmøde.

Det sidste hænger i høj grad sammen med sandhjelme, som udgør den største post i erstatningskravet. Der er nemlig plantet hele 28.220 sandhjelme, og det tog syv dage for to medarbejdere hos HedeDanmark at plante hjelmene.

Men her satte forsvarer Rasmus Amandusson et stort spørgsmålstegn ved, hvor meget beplantning der egentlig var på de ødelagte klitter. Derfor havde forsvareren selv billeder med fra området, som viste, hvordan beplantningen i klitterne så ud i henholdsvis 2013 og 2015 - og hvor de altså ikke havde været nær så grønne, som efter Frederikshavn Kommunes genetablering.

Så var det nødvendigt at beplante klitterne fuldt ud, spurgte forsvareren.

- Klitterne var ikke fuldt bevokset før, men det behøver de heller være, for at vi skal beplante det hele i forbindelse med reetableringen for at sikre klitterne, svarede natursagsbehandleren.

Han forklarede også, at Frederikshavns Kommune havde haft en landsinspektør til at opmåle det ødelagte område, og at det var ud fra de beregninger, at genetableringsplanen blev lavet.

- Da der blev al den ballede om sandmængder og areal, satte vi et landinspektørfirma til at måle præcist op for at komme så tæt på de oprindelige klitter. Og vi har kun brugt det sand, der var skubbet ned til at reetablere, og antallet af hjelme er beregnet ud fra det areal, landinspektøren kom frem til, sagde natursagsbehandleren

Landsinspektøren kom faktisk frem til, at der var ødelagt klitter på et areal på 1661 kvadratmeter. Hans Andersen og den 39-årige er dog kun tiltalt for at have skamferet klitter på et areal på 1189 kvadratmeter.

Vurdering ud fra luftfotos

Det er nemlig det areal, som Kystdirektoratet er kommet frem til. Og så er vi fremme ved næste ting, som forsvareren undrede sig over i sagen.

Torsdag var den ansatte ved Kystdirektoratet, der har udarbejdet redegørelsen over ødelæggelserne, også i retten for at vidne. Han kunne fortælle, at Kystdirektoratet på intet tidspunkt havde været ude i området, men at vurderingen udelukkende er foretaget ud fra luftfotos af Sønderstrand.

Det var luftfotos fra 2019, der blev sammenlignet med billeder efter hærværket.

- Det er en skønsmæssig vurdering, for der er ikke foretaget en opmåling. Vi har heller ikke været ude og besigtige området, forklarede den ansatte fra Kystdirektoratet.

Men Hans Andersens forsvarer, Rasmus Amandusson, satte også her spørgsmålstegn ved, hvor sikker den metode var. Han undrede sig over, at man ikke havde været ude på stedet eller i det mindste undersøgt fotos fra flere år tilbage for at se klitternes udvikling gennem årene.

- Klitterne på Sønderstrand er ikke statiske. Det blæser, og der er hele tiden ændringer. Det har jeg ikke taget med i min vurdering, men jeg har sammenlignet med arealerne ved siden af og set på de naturlige forandringer, forklarede det ansatte ved Kystdirektoratet.

Retssagen fortsætter fredag med flere vidner og procedure. Tidsplanen er skredet så meget, at der ikke falder dom fredag.