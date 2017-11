Klokken er 08.00: Så må der stemmes...

FREDERIKSHAVN KOMMUNE: Sådan mine damer og herrer - kommunalvalget 2017 er begyndt, og der må stemmes.

For eksempel er der mulighed for at aflevere sin stemme i Kulturhuset Manegen i Sæby, hvor 7.503 vælgere er tilknyttede, og hvor der stemmes fra klokken 08.00 og 12 timer frem.

Dog er der normalt ikke samme interesse for at stemme til byråds- og regionsvalg som til folketingsvalg.

Ved sidste valg i 2013 var stemmeprocenten 76,44 på afstemningsstedet i Sæby, hvilket betød, at 1.733 borgere valgte at blive hjemme på sofaen.

I år åbner afstemningsstederne en time tidligere, så det bliver spændende at se, om det resulterer i, at flere finder vej til stemmeboksen.