Knivholt-mølle kollapsede

FREDERIKSHAVN: Den ene af herregården Knivholts to demonstrationsmøller kollapsede søndag og ligger nu som forvredne metalstykker på marken foran gården.

Den sammenstyrtede vertikalmølle adskiller sig fra traditionelle mølletyper ved, at møllevingerne var placeret i en krans omkring mølletårnet.

Det blæste hårdt med vindstød op mod 25 m i sekundet, da møllen gav efter for presset og væltede.

Der er ofte samlet mange mennesker på Knivholt, men ingen var i fare ved uheldet. Møllen var placeret i en indhegnet hestefold, og hestene forblev søndag i stalden på grund af vejret.

Den kun 2 1/2 år gamle mølle har tidligere været udsat for langt større vindbelastninger end weekendens.

Bestyrer Olav Madsen, Knivholt, fortæller, at bruddet på mølletårnet er sket lige over de svejsede forstærkninger ved fundamentet. Han gætter på, at der fra tidligere har været en svaghed eller en mindre revne i konstruktionen, og at det svage punkt har udviklet sig til egentligt brud under den kraftige vindbelastning.

- Men det er, understreger han, en formodning, og der laves nu tekniske undersøgelser for at fastlægge årsagen til møllens kollaps.

Møllen blev opstillet i efteråret 2015.

Hestene, som plejer at gå på marken, var på stald, da uheldet skete. Foto: Kim Dahl Hansen

Leverandørfirmaet, Vertical Windpower, er for nylig lukket efter ejerens død.

Derfor er det usikkert, hvem der kommer til at dække det økonomiske tab ved møllekollapset.

Møllen ejes af Foreningen Knivholt Hovedgaard, som er forsikret hos Frederikshavn Kommune. Olav Madsen oplyser, at mølletårnet er produceret af en anerkendt dansk metalvirksomhed.

Den 10 kW store mølle har kostet omkring 1/2 mio. kr. og var opstillet med støtte fra Grøn Vækstfond/LAG Vendsyssel.

Den bidrog til at gøre Knivholt selvforsynende med energi.

De to møller indgik i "Energistien", som præsenterer forskellige former for vedvarende energi.