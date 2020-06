Knivstikkeri på åbent hav - offeret blev sejlet i gummibåd til land

FREDERIKSHAVN:Skærmydsler ombord på et skib udviklede sig dramatisk ud for Frederikshavn natten til søndag.

I første omgang fik Nordjyllands Politi en melding om, at der var sendt en ambulance til havnen i Frederikshavn, fordi en mand var blev skåret i hånden, men det vidste sig at være langt mere dramatisk.

- Manden var blevet stukket i både brystet og i ryggen, men han skulle være udenfor livsfare, fortæller vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

De dramatiske begivenheder fandt sted ved 2-tiden om natten ombord på et udenlandsk skib ud for Frederikshavn.

Offeret blev bragt til kajen i en gummibåd som havde sejlet fra skibet og omkring fire kilometer ind til land.

- Vi fik beordret skibet til kaj og kom ombord, hvor vi kunne anholde den formodede gerningsmand. Han blev overbragt til os, at skibets kaptajn, fortæller vagtchefen.

Nu skal politiets efterforskere havde fundet ud af, hvad der præcist er sket, og derefter skal der tages stilling til om der er grundlag for at fremstille gerningsmanden i et grundlovsforhør.

Det kan godt komme til at tage et stykke tid, for det er primært filippinske besætningsmedlemmer, som er ombord på skibet.