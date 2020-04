Kø af ansøgninger om store solcelleanlæg: Venter på kommunal planlægning

FREDERIKSHAVN:En frustreret Thomas Jensen, Dybvad, efterlyste i spørgetiden på byrådsmødet i Frederikshavn i februar en mere aktiv kommunal tilgang til etablering af store solcelleanlæg i kommunen. I juli sidste år havde et energiselskab indsendt ansøgning om et solcelleanlæg til 120 mio. kr. på marker, som han ejer.

Men ansøgningen var en af flere om solcelleanlæg på arealer på 50-90 ha. Så kommunen besluttede at lave en samlet planlægning - for ikke at få for mange solcelleparker. Og tiden gik.

Nu er planen på trapperne, og den peger på, at store solcelleparker skal ligge ved Dybvad eller Ravnshøj. Evt. begge steder. Desuden har kommunen tidligere principgodkendt et anlæg på et areal ved Aalbæk, lige nord for Hirtshalsvej.

Når der i den overordnede plan peges på netop Dybvad og Ravnshøj, så skyldes det anbefalinger fra eldistributionsselskaberne. De anfører, at det er billigst at tilslutte store solcelleanlæg ved en af de to højspændingsstationer i kommunen - Dybvad (Aalborgvej) og Starbakken mellem Ravnshøj og Elling.

Men der er også en række andre hensyn. Store solcelleanlæg må ikke placeres i kystnært område eller på arealer, der er naturbeskyttet. Desuden skal der tages hensyn til bl. a. synlighed og boniteten af arealer som landbrugsjord. Efter en grovsortering af de 11 ansøgninger, som kommunen har modtaget, er der fem tilbage, som kommunens forvaltning anbefaler at arbejde videre med - tre ved Dybvad og to ved Ravnshøj.

De bliver ikke alle realiseret. For så stort er behovet for solcelleanlæg ikke.

De fem placeringer, der foreslås medtaget i det videre arbejde er:

ved Fjembhedevej mellem Præstbro og Dybvad

ved Badskærvej ved Dybvad vest for motorvejen,

ved Havensvej/Bredmosevej ved Badskær

ved Ribberholtvej øst for Ravnshøj

og ved Mariendalsvej syd for jernbanen mellem Frederikshavn og Hjørring. Energiselskabet Gren Go, Hørsholm, står bag tre af de nævnte ansøgninger, Agri Nord bag en og firmaet Geoplan bag et. Kommunens plan- og miljøudvalg har planlægningen for store solcelleanlæg på dagsordenen efter påske, men Thomas Jensen i Dybvad må regne med, at der kan gå lang tid endnu, før han -måske - får sin tilladelse.