Kø for at få lov at slagte svin i Sæby

SÆBY: I sidste måned fortalte Danish Crown, at en aftale om 600.000 grise til slagtning skaber 260 nye produktionsjob på Danish Crowns slagterier i Sæby og i Ringsted.

Det er ikke gået ubemærket hen, og de to slagterier er siden udmeldingen blevet kontaktet af mange interesserede ansøgere.

Hovedparten af de nye job oprettes på slagteriet i Ringsted. Her bliver der brug for mindst 200 medarbejdere på et nathold til at slagte grisene fra Danish Crowns sjællandske leverandører.

I første omgang skal man ansætte 150 mand til natholdet i Ringsted, og fabrikschef Jesper Frandsen kan næsten melde fuldt hus allerede nu.

- Vi har haft mere end 450 henvendelser fra både faglærte og ufaglærte slagtere, og vi mangler kun 25 mand i at have alle ansat til det nye nathold, der starter den 1. september. De første er allerede i gang med oplæringen, fortæller Jesper Frandsen.

På Danish Crown i Sæby er det besluttet at oprette et aftenhold. Det giver job til 60 nye medarbejdere, og der er rift om de nyoprettede stillinger.

Godt 400 interesserede har kontaktet enten slagteriet i Sæby eller Jobcenter Frederikshavn for at komme i betragtning til et job.

Mandag i sidste uge var der informationsmøde på slagteriet, og her mødte der 140 op for at høre, hvad Danish Crown har at tilbyde, og hvad der forventes af de nye medarbejdere.