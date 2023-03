Køllevold i privat hjem - melder sig selv til politiet

FREDERIKSHAVN:Det udviklede sig voldsomt, da en gruppe mænd opsøgte en 28-årig beboer i en lejlighed i Frederikshavn onsdag 1. marts.

Ifølge politiet blev den 28-årige mand slået med baseballkølle og fik knytnæveslag, og gruppen af mænd smadrede også en del af hans lejlighed.

Inden de forlod stedet, havde de frarøvet offeret et ur og en mobiltelefon.

Nu er i alt tre mænd anholdt i sagen - to af dem meldte sig selv til politiet fredag. De var i forvejen kendt af politiet, som havde opfordret dem til selv at henvende sig til ordensmagten.

De to unge mænd, der selv gik til politiet, sigtes blandt andet for røveri. De to er henholdsvis 29 og 28 år, og de fremstilles i grundlovsforhør lørdag. Her vil politiet kræve dem varetægtsfængslet.

I forvejen er en 23-årig mand anholdt og fængslet i sagen. Han sigtes for grov vold, røveri og hærværk.

Offeret - den 28-årige beboer i lejligheden - kendte mændene i forvejen, oplyser Nordjyllands Politi.