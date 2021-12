Køreturen endte i et hus

FREDERIKSHAVN:En 59-årig mand fik tirsdag eftermiddag et ildebefindende, mens han kørte bil på Møllehus Allé i Frederikshavn, og den køretur endte først, da bilen kørte ind i et hus på vejen. Det fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Meldingen til alarmcentralen gik på, at bilen var kørt ind i huset, og at føreren sad fastklemt. Det kan fremkalde nogle dramatiske billeder på nethinden, men uheldet var ikke helt så voldsomt, som det kunne lyde.

Da manden fik sit ildebefindende formåede han i første omgang at undgå at køre ind i en parkeret bil, men mistede så kontrollen over den, påkørte en postkasse, en lygtepæl og fortsatte ind i haven og stødte ind i huset.

Her blev nogle mursten under et vindue trykket, og der udestår noget murerarbejde. Føreren blev hjulpet ud af bilen og kørt til kontrol på skadestuen i Aalborg, men var tilsyneladende sluppet fra selve uheldet uden store skader.