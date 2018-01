Kokain skulle sælges ved stor fest

SÆBY: Tirsdag aften blev to mænd anholdt i Sæby for at være i besiddelse af cirka 180 gram kokain. Onsdag blev de så fremstillet i grundlovsforhør, og her faldt der en såkaldt straksdom.

- De tilstod begge, og derfor blev sagen afgjort med det samme, fortæller anklager Mathias Andersen.

Den ene mand, som er 26 år, blev idømt 10 måneders ubetinget fængsel. Han blev fundet skyldig i at have opbevaret kokainen. Den anden mand, en 30-årig, fik derimod et år og tre måneders ubetinget fængsel.

- Det var på den 26-åriges adresse, at den store mængde kokain blev fundet. Men han opbevarede det kun. Det var den 30-årige, der ejede det og ville sælge det videre, fortæller Mathias Andersen.

Den 30-årige blev onsdag varetægtsfængslet, indtil han kan afsone dommen. Den 26-årige blev løsladt til senere afsoning.

Ifølge anklageren forklarede den 30-årige, at han havde købt 50 gram kokain og selv blandet det med fyldstof for at få en større mængde. Tanken var, at kokainen skulle sælge med fortjeneste ved en "større fest".

Ingen af de dømte var kendt af politiet i forvejen.