Kom indenfor i "Kongevillaen" - åbner dørene for første gang i årevis

Mange kender villaen udefra. Den smukke, gule bygning ved Damstederne i Skagen, som i dag tilbyder ugers arbejdsro til kunstnere og forskere.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan Klitgaarden Refugium ser ud indenfor, så er der i sommeren 2022 muligt at få nysgerrigheden stillet.

Henover sommeren arrangerer Regugiet fire rundvisninger i samarbejde med Toppen af Danmark, hvor offentligheden får chancen for at komme indenfor i de tidligere kongelige gemakker.

- For mange er Klitgaarden et magisk sted. Sådan har det altid været, og det skal fortsætte med at være sådan. Men vi skal også have en åbning ud mod samfundet og ikke være helt lukket om os selv. Derfor arrangerer vi nu rundvisninger på refugiet, så skawboer og gæster får mulighed for at komme ud og opleve den gamle kongevilla, siger Helle Stenbakken, forstander på Klitgaarden Refugium i en pressemeddelelse.

Forstanderen kommer selv til at tage imod gæsterne og vise dem rundt i huset.

Her venter en indretning med møbler fra Kong Christian den X's tid, hvor Klitgaarden var kongelig sommerbolig.

- Det er en ældre bygning med smalle gange, som sætter en begrænsning for, hvor mange personer jeg kan føre rundt. Og så er det naturligvis vigtigt, at vores gæster kan arbejde uforstyrret, for de kommer her for at finde fred og arbejdsro, siger Helle Stenbakken, som derfor kun vil have 10 personer med på rundvisning ad gangen.

Billetter til rundvisningerne kan bestilles på toppenafdanmark.dk.