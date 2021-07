Kom med i det eksklusive Skagen: Se billederne her

SKAGEN:Lyserøde skjorter i matchende fællesskab med litervis af rosé.

Jo, festen er sandelig kommet til Danmarks nordligste punkt i Skagen, hvor uge 29 er lig med mennesker, farver og fester i hobetal. Hellerup-ugen er godt i gang.

Nordjyske har været på rundtur i festbyen, hvor havnen bugner af eksklusive både, og restauranterne flyder over med mennesker med tjek på både stil og økonomi.

Det er et skue uden lige for de øvrige gæster i feriebyen, når dyre biler og tøj til tusinder af kroner entrerer bybilledet i den nordjyske by - og bliver en del af hverdagen for en stund.

Sommervarmen har selvsagt også lokket mange lokale ud på veje, gader og fortove - deraf den svulmende stemning, man fornemmer, når man bevæger sig rundt på den skagenske asfalt. Og så er det tillige lokkende at lade sig køle ned med jetsettets foretrukne væske - en kold flaske rosé.

Du kan se de mange billeder, knipset af Nordjyskes egen fotograf, fra onsdagens aktiviteter i Skagen.