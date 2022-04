Kom med indenfor: DanPilot slår dørene op for ny lodsstation

SKAGEN: Hvert år enten begynder eller slutter tusindvis af lodsninger igennem danske farvande i Skagen.

Samtidig er der flere hundrede lodsninger, hvor skibe bliver hjulpet sikkert til eller fra Skagen Havn.

Faktisk har Skagen Lodsstation i mange år været en af Danmarks travleste. Af samme årsag har den statsejede lodsvirksomhed DanPilot nu flyttet byens lodsstation til nye og større rammer.

Den nye station har gennemgået en renovering og modernisering som følge af et ønske om at øge både kapaciteten og virksomhedens tilstedeværelse i byen.

- Vi har længe haft et ønske om at udvide og optimere vores tilstedeværelse i Skagen, fordi trafikken og behovet i høj grad er til stede. Placeringen af den nye lodsstation tæt på havnen er ideel, fordi der er kortest mulig vej til at betjene kunderne. Vi kan nu tilbyde vores medarbejdere meget moderne og fremtidssikrede forhold, som i sidste ende kommer vores kunder til gode. Det er et vigtigt skridt for både DanPilot og vores dygtige medarbejdere, siger Erik Merkes Nielsen, adm. direktør i DanPilot.

Erik Merkes Nielsen, adm. direktør i DanPilot. Foto: Lars Pauli

Hos Frederikshavn Kommunes borgmester Birgit S. Hansen (S) er der ligeledes glæde at spore over DanPilots oprustning på toppen af Jylland:

- Jeg er altid begejstret, når erhvervslivet tilvælger vores lokalområde, fordi det typisk er lig med øget aktivitet og nye arbejdspladser. I det konkrete tilfælde glæder jeg mig også over, at DanPilot med sine investeringer i høj grad er med til at anerkende og fastholde Skagen som et maritimt nøgleområde, der forbinder Kattegat og Østersøen. Det er et forhold, der giver stor mening for hele regionen at promovere, siger Birgit S. Hansen.

Befærdede farvande

DanPilot har til opgave at assistere skibe med at navigere så sikkert som muligt igennem de danske farvande.

Formålet er at opretholde en høj sejladssikkerhed, at minimere risiko for kollisioner og grundstødninger og at beskytte havmiljøet mod forurening.

Den nye lodsstation i Skagen indrettet med lydisolerede kamre (værelser, red.), der kan mørklægges efter behov. Foto: Lars Pauli

De danske farvande hører til de mest befærdede i verden og er generelt meget vanskelige at navigere i.

Arbejdet med at assistere internationale skibe i dansk farvand foregår i sagens natur både dag og nat, hvorfor lodserne fra DanPilot har brug for gode rammer, der giver mulighed for hvile døgnet rundt.

Af samme årsag er den nye lodsstation i Skagen indrettet med lydisolerede kamre (værelser, red.), der kan mørklægges efter behov.

Derudover er antallet af kamre udvidet fra 6 til 13, ligesom både teknologi, design og de generelle faciliteter på stationen har fået et løft.

DanPilot har 17 lodsstationer i Danmark og yderligere fire bådpladser. Foto: Lars Pauli

Om DanPilot

DanPilot er en selvstændig offentlig virksomhed.

Lodseriet skaber sikkerhed til søs og i havne i hele Danmark, fordi de højt specialiserede lodser kender farvandene og forebygger uheld.

DanPilot lodser skibe, der sejler transit mellem Skagen og Gedser/Allinge gennem Storebælt og Øresund og skibe, der skal ind og ud af danske havne.

DanPilot har 17 lodsstationer i Danmark og yderligere fire bådpladser.

I alt har DanPilot lidt over 300 medarbejdere, heraf ca. 180 lodser og ca. 110 bådførere.

DanPilot har hovedkvarter i Svendborg.

Fredag blev Skagens nye lodsstadion indviet. Bygningen har undergået en gennemgribende renovering og modernisering for at fremtidssikre forholdene. Foto: Lars Pauli