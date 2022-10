Kom med indenfor: Sådan ser ny fastfood-restaurant ud i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Designermøbler og Sunset Boulevard forbinder man ikke typisk med hinanden. Ikke desto mindre er det den nye hverdag for kunder og ansatte hos fastfood-restauranten i Frederikshavn.

Tirsdag formiddag åbnede de dørene til restauranten - og det var blandt med et godt åbningstilbud, men også til en fremvisning af nye møbler og interiør.

Det beskrev restauranten selv i en pressemeddelelse sendt ud tidligere på måneden.

- Jeg glæder mig til at åbne dørene for gæsterne og vise dem de nye, flotte lokaler. Det føles jo virkelig som en helt ny lækker, restaurant og jeg håber derfor, at åbningstilbuddet vil tiltrække en masse, så hele lokalområdet får resultatet af renoveringen at se, sagde butikschef Marcus Kristensen dengang.

Du kan komme med indenfor i de nye lokaler i billedgalleriet nedenfor.

Sunset Boulevard, Frederikshavn