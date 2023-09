Kom på hospice-besøg: Sådan arbejdes der med omsorg i en svær tid

Har du lyst til at komme tæt på det vigtige og værdifulde arbejde, der udføres på et hospice?

Torsdag 7. september er der "National Hospicedag". Det markeres blandt andet på Hospice Vendsyssel på Suderbovej i Frederikshavn, hvor der er åbent hus mellem klokken 13 og 17.

For at deltage i arrangementet skal du dog booke en billet (som vel at mærke er gratis). Billetter kan man booke på hjemmesiden www.hospice-vendsyssel.dk - eller alternativt på Hospice Vendsyssels Facebook-side.

Billetten giver mulighed for adgang i et bestemt tidsrum. I løbet af dette tidsrum vil du få mulighed for at møde de forskellige faggrupper der er ansat på Hospice Vendsyssel. Du kan også møde de frivllige, det såkaldte "Team for Lindrende Behandling", Støtteforeningen for Hospice Vendsyssel samt stedets bestyrelsesmedlemmer.

Udover viden og et indblik i hverdagen på Hospice Vendsyssel tilbydes også en rundvisning.

I Danmark er de 19 hospicer og 2 børnehospicer. De er alle specialiserede i behandlingstilbud for mennesker med alvorlige og livstruende sygdomme, der har komplekse problemstillinger.

Flere af landets hospicer vil på den nationale hospicedag slå dørene op og byde gæster indenfor.