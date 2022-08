Kombardo - nordjyske vandhunde vil svømme på færgerute

FREDERIKSHAVN:Den ene er opereret i begge skuldre. Den anden går permanent med krykker.

I vandet mærker 62-årige Per Kristensen og 56-årige Anders Vestergaard imidlertid ikke til skavankerne, og det udnytter de til det ene spektakulære svømmetogt efter det andet.

Så sent som 23. juli svømmede de to venner fra Frederikshavn til Læsø som de første nogensinde. Det brugte de godt 11 timer på, og den bedrift var blot den seneste i en række af lignende styrkeprøver, der aftvinger lige meget respekt og rysten på hovedet.

Per Kristensen og Anders Vestergaard svømmede 23. juli fra Frederikshavn Bedding til Vesterø på Læsø som de første nogensinde. Privatfoto

I 2019 fik makkerparret for alvor omverdenen til at spærre øjnene op, da de fik hidset hinanden op til at slå Jenny Kammersgaards 110 km lange svømmetur i 1938 over Østersøen fra Gedser til Warnemünde, og de to havmænd lykkedes med at erobre rekorden for Danmarks længste uafbrudte svømmetur, da de svømmede 116 km fra Grenen til Hunnebostrand i Sverige på 38 timer.

Som om alt det ikke er nok har de to vendelboer nu blikket rettet mod et nyt togt, som kan blive deres sidste.

Nu drømmer parret om senest 1. september at tilbagelægge de ca. 42 kilometer fra Ebeltoft til Sjællands Odde. På samme rute, hvor Mols-linjen sejler.

- Fordi det er den svære vej, griner Per Kristensen.

Han og Anders Vestergaard har sat 1. september som sidste frist for at gennemføre turen i år. Derefter bliver temperaturen i havet for lav til, at svømmeturen er forsvarlig, fortæller Per Kristensen.

Noget andet skal imidlertid også være på plads, inden de to langdistancesvømmere kaster sig i bølgerne endnu engang.

Sikkerheden skal være i top, og ligesom på turen til Læsø for nylig ønsker de at have to ledsagebåde med sig på turen ud over den kajak, der sejler på siden af dem undervejs i det stærkt trafikerede farvand.

Én ledsagebåd fungerer som navigatør og ligger foran svømmerne, så kajakken har noget at sigte efter. Den anden ledsagebåd fungerer som forsyningsskib, der sørger for at sikre, at de to svømmere får både mad og drikke på den svømmetur, de forventer vil tage op mod 18 timer - afhængigt af vind-, vejr- og strømforhold.

Allerhelst vil Per Kristensen og Anders Vestergaard have de to ledsagebåde med sig, som fulgte dem på turen til Læsø, men med dagens brændstofpriser er det en bekostelig affære at sejle fra Frederikshavn til Ebeltoft, over til Sjællands Odde og retur til Frederikshavn.

Anders Vestergaard og Per Kristensen på en af de to følgebåde, efter at de var velankommet til Læsø efter den lange svømmetur fra Frederikshavn til Læsø sidst i juli. Foto: Emma Nordahl Nielsen

Derfor er de lige nu på udkig efter bådejere i området ved Djursland, hvor svømmeturen skal foregå, som har lyst til at deltage i et projekt lidt ud over det sædvanlige.

- Alternativt håber vi på, at vi kan finde en sponsor til 1000 liter brændstof, for så kan vi få vores "egne" både med ned. Så har du 1000 liter brændstof på lager, modtager jeg det gerne, siger Per Kristensen.

Det er knapt, at de to er fuldt restitueret fra den voldsomme styrkeprøve, som turen til Læsø i modstrøm var. Alligevel træner de begge ca. 20-25 kilometer hver uge. Det er dog ikke i åbent vand - men hovedsageligt i svømmebassin.

- Vi er egentlig ikke ret glade for at være ude. Men vi er nødt til at svømme derude, for det er der, hæderen og æren er, siger Per Kristensen og slår en latter op, før han slår fast:

- Lykkes vi med turen fra Djursland til Sjællands Odde, bliver det den sidste langdistance, jeg svømmer overhovedet. At træne sig op til sådan noget koster 15-18 timers træning hver uge, og det gider jeg ikke én vinter mere. Næste sommer vil jeg bare gå og nippe til mine tomater, siger Per Kristensen.

Med andre ord; har du 1000 liter brændstof tilovers, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så har de to nordjyske langdistancesvømmere et klart budskab:

Kombardo.