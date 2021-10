Kommunaldirektør på Læsø siger op

Det er med stor beklagelse, at jeg må meddele, at Læsøs kommunaldirektør gennem snart 3 år, Peter Pietras, har valgt at opsige sin stilling.

Det skriver borgmester Karsten Nielsen i en pressemeddelelse.

- Kommunaldirektøren ønsker ikke, at en sag om et mindre 50 år gammelt skur, på en af ham netop erhvervet sommerhusgrund, skal få medarbejdere i Læsø Kommunes administration til at føle sig klemt - heller ikke selvom sagen er behandlet uden for Læsø af Frederikshavn Kommune og nu er i Planklagenævnet, lyder det.

- Efter Nordjyskes udlægning af sagen, har kommunaldirektør Peter Pietras valgt at stille sin stilling til rådighed, ikke mindst for at bekræfte sin klare holdning til at arbejdsmiljøet altid bør være øverst på dagsordenen. En ambition som vi på Læsø Kommune helt tydeligt har kunnet genkende.

Kommunaldirektøren har indvilget i at fortsætte på posten indtil Læsø Kommune har rekrutteret en ny direktør.

- Læsø Kommune ønsker at takke Peter Pietras for en fornem og utrættelig indsats for kommunen, hvor rigtig mange positive resultater er blevet nået. Han vil i høj grad blive savnet på Kommunekontoret, runder Karsten Nielsen af.