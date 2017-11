Kommunalvalg på slagteriet

SÆBY: Danish Crowns slagteri i Sæby dannede torsdag ramme for et arrangement med blandt andre borgmesteren i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S) og byrådsmedlem, Jytte Høyrup (V).

Midt i en hektisk valgkamp havde de to politikere afsat tid til en dialog om de nuværende udfordringer og fremtidige muligheder for slagteriet og for hele fødevareerhvervet i Frederikshavn Kommune.

- Fødevareerhvervet har en afgørende betydning for vores kommune - både historisk og for fremtiden. Vi har en fælles interesse i at bevare og udvikle erhvervet, så vi værner om de mange lokale arbejdspladser. Vi skal ikke tænke i begrænsninger, men i muligheder, sagde borgmester Birgit Hansen efter besøget.

Byrådsmedlem og Venstres spidskandidat Jytte Høyrup supplerede:

- Det er vigtigt, at vi hele tiden gør det nemmere at være landmand eller fødevareproducent i kommunen. Landbruget og fødevarevirksomheder har stor betydning for Frederikshavn Kommune, og det er vigtigt, at vi er i løbende dialog, så vi kan få fjernet de bump, der er på vejen. Dialog koster ikke meget, og det handler om arbejdspladser.

På slagteriet i Sæby er der cirka 770 medarbejdere, og i Frederikshavn Kommune er intet mindre end 3.215 beskæftiget i fødevareklyngen, hvilket udgør 11,6 procent af arbejdspladserne i kommunen.

Dagen startede med morgenmad efterfulgt af to timers politisk møde. Derefter blev gæsterne vist rundt af Leif Brøndum Nielsen, som er fabrikschef på slagteriet.

Det politiske møde og den efterfølgende rundvisning på slagteriet blev arrangeret af Landbrug & Fødevarer og Fødevareforbundet NNF. Også LandboNord, Agri Nord og Landbo Thy deltog.

Næstformand i Landbrug & Fødevarer, Asger Krogsgaard, er tilfreds med dagens arrangement:

- Det lokale samarbejde er afgørende for, at vi hele tiden kan forbedre konkurrenceevnen i fødevareerhvervet. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi kunne samle alle parter rundt om bordet i dag. Vi har en fælles interesse i at skabe vækst og arbejdspladser, siger Asger Krogsgaard.

Ole Wehlast, forbundsformand i NNF, afslutter:

- Det er vigtigt, at vi samarbejder om, hvordan vi kan øge produktionen af slagtesvin i Danmark, og her kan de lokale rammevilkår gøre en forskel. For er der ikke nogen grise i Danmark, er der heller ikke nogen slagterimedarbejdere.