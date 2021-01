Kommune i højt beredskab mod corona: - Vi spørger, om folk kan undvære disse ting

FREDERIKSHAVN:Fredag kan Frederikshavn Kommune konstatere 24 nysmittede. De seneste dages kedelige tendens med et stigende smittetryk har fået mange bekymrede borgere til at henvende sig til diverse byrådsmedlemmer med alskens spørgsmål.

Derfor holdt kommunen torsdag et møde, der involverede både byrådsmedlemmer og nøglepersoner fra krisestaben. Det vil sige direktionen rundt omkring fra de forskellige udvalg. For at få svar på, hvad man egentlig kan forvente sig af service i disse tider. Det fortæller borgmester, Birgit S. Hansen (S), til NORDJYSKE.

- Mange byrådsmedlemmer modtager henvendelser fra borgere, der kommer med specifikke spørgsmål om forskellige ting. Og det er nogle af de ting, vi så har klædt dem på til at kunne svare på nu, siger Birgit S. Hansen (S).

Smittesituationen i Frederikshavn Kommune er bredt forankret, hvad angår alder og geografi, så det er ikke til helt at opspore, hvor smitten tager sit udgangspunkt.

- Den forfærdelige situation med hensyn til smitten betyder jo desværre, at den kan risikere at blive slæbt ind på dagtilbud eller andre af kommunens institutioner. Og det skal vi helst undgå, synes borgmesteren.

Derfor har Frederikshavn Kommune også allerede nu iværksat flere initiativer, der kan være med til at lægge lidt ro på mandskabsbemandingen i kommunen.

- Vi spørger, om folk kan undvære ting som rengøring og vask. Altså, om det kan skubbes en uge frem eller lignende. Så mødet handlede egentlig om at få en dialog om de ærkekommunale opgaver, siger Birgit S. Hansen (S) til avisen.

Fredag fremlagde Frederikshavn Kommune endnu en gang en kortlægning over, hvor i kommunen, det står slemt til med bekræftede tilfælde af coronavirus. Som vi også før på NORDJYSKE har kunnet berette, er det især i Abildgård og Sæby sogne, at smitten er i omløb.

Antal nysmittede i Frederikshavn Kommune siden juleaftensdag 24. december: 21 25. december: 31 26. december: 11 27. december: 14 28. december: 29 29. december: 19 30. december: 34 31. december: 16 1. januar: 30 2. januar: 12 3. januar: 5 4. januar: 20 5. januar: 25 6. januar: 17 7. januar: 21 8. januar: 24 VIS MERE

Som det kan aflæses på ovenstående faktaboks, er det de seneste dage gået den forkerte vej med antallet af nysmittede. 3. januar blev der "kun" målt fem nye bekræftede tilfælde af coronavirus, mens der fredag, altså i dag, er målt 24 nysmittede.

Incidenstallet i Frederikshavn Kommune siden juleaftensdag 24. december: 183 25. december: 226 26. december: 205 27. december: 211 28. december: 226 29. december: 246 30. december: 267 31. december: 258 1. januar: 256 2. januar: 258 3. januar: 243 4. januar: 228 5. januar: 238 6. januar: 210 7. januar: 218 8. januar: 208 VIS MERE

Incidenstallet, der angiver, hvor mange smittede, der er per 100.000 indbyggere, skal helst være under den såkaldte bekymringsgrænse på 20. Den er Frederikshavn Kommune altså øjensynligt langt fra at leve op til.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut har der været 1025 bekræftede tilfælde af coronavirus i Frederikshavn Kommune, siden instituttet begyndte at opgøre tallene 27. januar i fjor.

Kilder: Antal smittede: De daglige mails fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som Frederikshavn Kommunes nøglepersoner modtager. Antal testede: Statens Serum Instituts dashboard