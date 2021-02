Kommune inviterede medarbejdere på kursus - nu er syv sendt hjem med corona

FREDERIKSHAVN: Efter et to-dages kursus i Familiehuset i Frederikshavn er seks ud af ti deltagere blevet konstateret smittet med corona-virus. Herudover er yderligere en person i familiehuset konstateret smittet, så det samlede antal smittede er oppe på syv.

Der er 12 medarbejdere i familiehuset og da den første medarbejder blev testet positiv 8. februar blev de øvrige elleve vurderet som værende nære kontakter og hjemsendt.

Det skriver Julie Dalsgaard, pressechef i Frederikshavn Kommune, i en mail til NORDJYSKE.

- I ugen op til smitteudbruddet blev der holdt to temadage i Familiehuset, der naturligvis var planlagt ud fra retningslinjerne ... Det (er, red.) uvist hvornår eller hvordan smitten kan have spredt sig. Ikke alle deltagere i temadagene er smittet med covid-19, skriver hun.

Kurset var frivilligt og kommunen skriver, at medarbejderne blev inviteret med, og havde mulighed for at sige fra, hvis de ikke ønskede at deltage.

Ifølge Frederikshavn Kommune er det usikkert, om smitten spredte sig på kurset eller om det er sket på et andet tidspunkt. Det skal Styrelsen for Patientsikkerhed nu forsøge at klarlægge.

Varetager kritiske funktioner

Familiehuset i Frederikshavn hjælper udsatte familier, og har derfor holdt åbent i hele nedlukningsperioden, fordi det bliver vurderet som en kritisk funktion i samfundet.

Men efter smitteudbruddet har huset været lukket.

- I perioden har medarbejderne derfor haft telefonisk kontakt til familierne, skriver pressechefen.

Hos Frederikshavn Kommune mener man ikke, at smitteudbruddet skyldes, at man har overtrådt retningslinjerne.

- Som det er sket i pasningen i visse dagtilbud samt i nødundervisningen på visse skoler, hvor fremmøde har været nødvendigt, så har også vi nu oplevet smitteudbrud. Vi må erkende, at det er den risiko, der desværre er, når vi har med funktioner at gøre, der ikke 100 % kan digitaliseres, skriver Julie Dalsgaard.

- Smittesituationen i Familiehuset er meget beklagelig og har selvfølgelig givet anledning til, at vi i ledelsen følger op på retningslinjer og procedurer på arbejdspladsen.