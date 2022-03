Bruger særligt redskab til at give 'nej' til kæmpesommerhus

KANDESTEDERNE:Ejeren af et sommerhus i den lille ferieidyl Kandestederne syd for Skagen får blankt nej af Frederikshavn Kommune til at opføre en tilbygning på 249 kvadratmeter.

Den ville bringe husets samlede areal op på 433 kvadratmeter.

Det er for stort, mener plan- og miljøudvalget, som bruger et særligt redskab i planloven, et paragraf 14 forbud, til at forhindrede byggeriet.

Forbuddet indebærer, at kommunen inden et år skal udarbejde en bevarende lokalplan, som fastsætter regler for bygningsstørrelser i området.

Det omstridte sommerhus ligger på Kandebakkevej 10. I området er der flere ældre, oftest mindre sommerhuse og enkelte gårde, hvor stuehusene benyttes til fritidsboliger.

I nærheden ligger også Hjorts Hotel og to tidligere hoteller, Kandehus og Kokholms Hotel.

Formanden for plan- og miljøudvalget, Peter Nielsen (S) siger, at udvalget ikke ønsker sommerhuse i en størrelsesorden som det ansøgte midt i Kandestederne.

- Det hører ikke hjemme her, siger han, og giver vi tilladelse til én, så kommer der andre ansøgere senere.

Kommunens forvaltning lægger op til, at en ny lokalplan kun skal omfatte en lille del af Kandestederne - området mellem Kandestedvej og Kandebakkevej. Den maksimale husstørrelse foreslås på 200 kvadratmeter for at bevare områdets åbne karakter, og der kommer forbud mod yderligere udstykning af de forholdsvis store grunde.

I den senest vedtagne lokalplan for et tilstødende sommerhusområde er den maksimale husstørrelse sat til 125 kvadratmeter.

Ejeren af Kandebakkevej 10 er varslet om et forestående paragraf 14 forbud. Kommunen begrunder det blandt andet med påvirkning af landskab og natur og risiko for nabokonflikter.

Ejeren har via sin advokat, Morten Fendige Olsen sat spørgsmål ved, om kommunen har en planretlig begrundelse for at nedlægge et paragraf 14 forbud.

Advokaten fremhæver, at kommunen så sent som i 2017 vedtog en lokalplan, der giver mulighed for at opføre 19 nye sommerhuse på et naboområde samt for udvidelse af Hjorts Hotel og ændring af Kokholms Hotel til sommerboliger.

- Det er, fremfører advokaten, forhold, der medfører en langt mere intensiv udnyttelse af naturen, som langt overstiger - og slet ikke kan sammenlignes med - en udvidelse af et familiesommerhus.

Ejeren har, ifølge advokaten, ikke tænkt sig at leje sit hus ud.