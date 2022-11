Kommune skulle betale stort beløb for Royal Run: Derfor sagde den nej

SKAGEN:Royal Run afvikles 29. maj 2023 i Aabenraa, Herning, København, Nykøbing Falster og Nyborg.

Og nu er det kommet frem, at Skagen var på tale som værtsby ligesom andre byer i Frederikshavn Kommune. Det bekræfter Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansen.

Men da Frederikshavn Kommune ikke ville medvirke blev Royal Run aldrig til noget i 2023.

Økonomien var ikke til, at kommunen kunne levere støtte til Royal Run. Hverken i form af arbejdstimer fra Park og Vej og administrationen eller i form af penge.

Da forespørgslen kom fra Royal Run 11. maj 2022 sad politikerne midt i en vanskelig budgetlægning, hvor de skulle finde 50 millioner kroner i besparelser og omprioriteringer.

- Vi spurgte, som vi plejer, repræsentanten fra Royal Run, hvad koster det? Og fik at vide, at det var et beløb i flere hundrede tusindeklassen, oplyser borgmester Birgit S. Hansen, som aldrig fik et mere konkret beløb oplyst.

- Men jeg kan se på TV2 Fyn, at Nyborg Kommune regner med det koster 1,1 million kroner, så det er nok beløbet for at være værtsby, fortsætter Birgit S. Hansen.

Kommunens afslag får hård kritik i turismebranchen ført an af direktør i Toppen af Danmark René Zeeberg, som tog den første kontakt til Royal Run sekretariatet og pegede på de mange fordele Skagen kunne byde på som løbsarrangør.

Derfor tog løbsarrangør Royal Run i følge René Zeeberg kontakt til Frederikshavn Kommune for at høre om mulighederne for et samarbejde i 2023.

Men et enigt økonomiudvalg takkede nej.

Borgmester Birgit S. Hansen har nu sendt en pressemeddelelse ud sammen med John Lamp Henriksen (C) om forløbet på vegne af økonomiudvalget.

- Debatten er hård omkring økonomiudvalgets “nej tak, vi kan ikke komme med kommunale penge i denne omgang” til Royal Run i Frederikshavn Kommune, skriver de og forklarer:

- Vi valgte hverken en by eller en turistaktør fra - vi valgte alene, at vi ikke kunne bidrage med kommunale kroner lige nu.

Birgit S. Hansen oplyser, at der var tale om en sondering fra Royal Run, og den drejede sig om at undersøge mulige steder i hele kommunen. Også selvom Toppen af Danmark havde meldt ud, at de gik efter at få løbet til Skagen.

- Kunne Toppen af Danmark og de virksomheder i Skagen, der gerne ville bidrage, have kørt den igennem? Det ved vi ikke. Det er mellem dem og Royal Run. Men vi fik oplyst, at Royal Run vil have en kommune med, når de kommer til en by.

- Når alt det er sagt og forklaret - ja, så er vi enige om, at det er et kæmpe aktiv at få Royal Run til kommunen, og vi håber, at vi en anden gang kan få Royal Run til kommunen og gerne i samarbejde med andre aktører, siger Birgit S. Hansen på vegne af økonomiudvalget.