Kommunen sælger attraktive grunde med havudsigt

FREDERIKSHAVN:Kunne du tænke dig at bo et sted med havudsigt?

Frederikshavn Kommune har nu valgt at sælge attraktive byggegrunde i Sæby.

På grund af særlige regler i forbindelse med blandt andet kommunal salg og udbud blev en række punkter på onsdagens byrådsmøde behandlet som lukkede sager.

Salg af kommunale grunde, en nedrivning af et hus i Læsøgade samt opkøb af jord på Apholmenvej var alle en del af byrådets lukkede sager.

Efter byrådsmødet er disse sager til gengæld blevet offentlige.

På Solsbækvej i Sæby ligger fire attraktive grunde med havudsigt, som er ejet af Frederikshavn Kommune.

Grundene ligger på den vestlige side af Solsbækvej, lige uden for byskiltet.

- Det er et rigtigt lækkert område i udkanten af Sæby. Vi har besluttet at sælge til en investor, som kan udstykke de fire boliggrunde, siger borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S).

Også på Kildevej i Sæby er der attraktive grunde til salg. Grundene ligger ved Sæbygaard Skov og ved det gamle kulturhus Skovlyst.

Her er der tale om to byggegrunde, men byrådet valgte dog at vente med at sælge.

- Lige nu vil folk gerne bygge deres eget hus, og hvorfor skal kommunen så ligge inde med så attraktive grunde, siger Birgit Hansen.

En anden af de lukkede sager handlede om et hus i Læsøgade 5 i Frederikshavn, som nu skal rives ned.

Læsøgade ligger i et område af Frederikshavn, som kommunen gerne vil forskønne og udvikle, men der er endnu ikke truffet en beslutning om, hvad man vil bruge den tomme grund til.

- Så indtil videre bliver Læsøgade 5 et midlertidigt grønt areal, fortæller Birgit Hansen.

På den lukkede del af byrådsmødet blev også opkøb af jord på Apholmenvej i Frederikshavn behandlet.

Kommunen har opkøbt en smule jord, så den længe ventede cykelsti i området kan realiseres.