Koncerter i Skagen: En smag af den normale sommer

SKAGEN:Coronaen har sat sin dagsorden landet over, også på Danmarks top, hvor blandt andet festivalen, Verdensballetten, sankthansbålet og andre af byens markante kulturelle begivenheder er blevet aflyst.

Men efter regeringen har givet grønt lys til, at teatre, koncertsale med mere må samle op til 500 mennesker i alt, har arrangør af Verdensballetten, Jens-Christian Wandt, taget initiativ til et event på tværs af alle de arrangementer, der skulle have været denne sommer i Skagen.

- Jeg vil derfor præsentere et program med blandt andre sangeren Carl Emil Petersen (skulle have været et hovednavn på Skagen Festival, red.), balletdanseren Ida Praetorius (solodanser ved Den Kongelige Ballet), skuespiller Preben Kristensen - og kunstnere fra den klassiske musikverden, fortæller han.

Særlige magi

Programmet byder således på pop, opera, ballet, skuespil, klassisk musik og også danske sange.

- Det er helt unikt, at vi samler så store kunstnere på tværs af alle skel, og midt i denne mærkelige tid. Vi glæder os helt vildt til at komme i gang igen, til at stå på scenen foran et levende publikum, mærke deres respons, og mærke den særlige magi, der opstår mellem kunstnere og publikum, udtaler Jens-Christian Wandt.

Programmet byder altså på lidt af det, man kunne have oplevet på festivalen, ved Verdensballetten og også ved det berømte bål på Sønderstrand.

- Det så ud til, at vi skulle gå en meget trist sommer i møde, en sommer uden Verdensballetten, festivalen, sankthansbålet og andre kulturarrangementer som hvert år gør Skagen til Skagen. Men nu hvor myndighederne har åbnet op for at teatre og koncertsale, så fik jeg idéen til at lave et program hvor netop kunstnere fra festivalen, Verdensballetten og Sankt Hansfesten er repræsenteret, forklarer Jens-Christian Wandt

Et særligt område

Arrangementet har fået navnet ”Lyse nætter - en sommeraften i Skagen”. Det bliver tre koncerter fordelt over to dage og med plads til 400 publikummer per koncert.

De finder sted mandag 13. juli og to gange tirsdag 14. juli på Engklitten.

Engklitten er den store eng, der ligger bag de gule huse i Gl. Skagen.

- Det er et smukt og naturrigt område, som ikke før har været brugt til koncert. Jeg er meget bevidst om, at området er noget helt særligt, og skal behandles med respekt og at programmet skal matche den skønhed. Jeg er sikker på at både ballet, opera, de danske sange, og også de sprøde violintoner vil fylde engen med vellyd og give publikum en hel særlig helhedsoplevelse, siger Jens-Christian Wandt, og runder af med at fortælle, at koncerten naturligvis overholder myndighedernes restriktioner omkring Covid19.

Det betyder blandt andet afstand mellem publikum, ingen servering på pladsen, ingen pause i forestillingen, og maksimum 400 publikummer per koncert.