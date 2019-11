Kongesten og udsigtspost overmalet

FREDERIKSHAVN:Fredag morgen modtog Park & Vej den triste besked, at den populære udsigtsplatform på Pikkerbakken endnu engang har været udsat for hærværk.

- Pikkerbakken er et fantastisk naturområde, der er attraktivt for både borgere og turister. Derfor blev jeg både vred og ked af det, da jeg fik beskeden her til morgen. Vi bruger mange ressourcer på at udvikle denne by til gavn og glæde for byens borgere og besøgende, så er det ærgerligt, når nogle kommer og ødelægger det, siger Karsten Thomsen, formand for Teknisk Udvalg i en pressemeddelelse.

Park & Vej har fredag fjernet spraymaling fra glas og sten, så Pikkerbakken er klar til gæster igen. Hærværket er desuden anmeldt til Nordjyllands Politi.

Denne gang er både glasplader, sponsorsten og Kongestenen (foto) blevet spraymalet. Privatfoto

Udsigtsplatformen på Pikkerbakken var også udsat for hærværk i maj 2019, hvor to af udsigtspunktets glasplader blev smadret.

Karsten Thomsen, formand for Teknisk Udvalg, vil nu undersøge muligheden for kameraovervågning.

- Vi håber, vi kan få opsat kameraer, som kan afholde folk fra at begå hærværk på Pikkerbakken i fremtiden. Kameraovervågning vil også kunne hjælpe opklaringsarbejdet ved eventuelt nyt hærværk, afslutter Karsten Thomsen.

Udsigtsplatformen er en gave til frederikshavnerne fra Roblon Fonden, Ørskov, Uggerhøj og Trigon. Gaven blev givet i forbindelse med byens købstadsjubilæum i september sidste år, hvor platformen blev indviet af Kronprins Frederik, som har signeret en sten på toppen af Pikkerbakken.