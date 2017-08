Konservative helt på toppen

SKAGEN: Holdet bag det nuværende medlem for Det Konservative Folkeparti i Frederikshavn Byråd, Peter E. Nielsen, har netop været samlet og er nu parat til det kommende kommunalvalg i november.

Kandidaterne mødtes på Grenen i Skagen, hvor de drøftede politik.

Det Konservative Folkeparti i Frederikshavn Kommune går til det kommende byrådsvalg til valg med sloganet "se muligheder" og vil arbejde for at gøre mulighederne til virkelighed - her illustreret med Badehotellet på Grenen.