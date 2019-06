Kontrolaktion i Nordjylland: Tre ud af fire bilister får bøde

FREDERIKSHAVN: Motorstyrelsen, der hører hjemme i Aalborg, gennemførte torsdag formiddag i samarbejde med Nordjyllands Politi en kontrolaktion. Her blev 16 udvalgte bilister ved Frederikshavn standset. Af dem havde de 12 rod i betalinger af afgifter eller andre forhold.

Kontrollen rettede sig først og fremmest mod erhvervskøretøjer - kassevogne og den slags, og resultatet er, at en række køretøjsejere nu skal betale fuld afgift af deres køretøjer, ligesom en række virksomhedsejere får en bøde for ikke at have cvr. nummer og virksomhedsnavn på bilen. Den høje andel, som står til at betale en bøde eller højere afgift, skyldes, at Motorstyrelsens indsats bygger på intelligente kontroller og risikovurderinger.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Ukorrekte registreringer

- Heldigvis følger de fleste reglerne, men gennem vores målrettede kontrolaktioner kan vi se, at der stadig er behov for os ude på landevejene. Torsdag udstedte vi blandt andet bøder til en række virksomhedsejere, der ikke havde fået sat virksomhedsnavn og cvr. nummer på deres køretøj. Der var også flere bilister, som ikke havde betalt den korrekte afgift – for eksempel havde en udenlandsk bilist ikke fået danske nummerplader på sin bil, selv om han bor i Danmark, siger Motorstyrelsens underdirektør Jørgen Rasmussen.

Motorstyrelsens løbende kontrolaktioner viser, at der er tilfælde, hvor køretøjer ikke er registreret korrekt, eller borgere ikke har betalt de afgifter, de burde.

Kontakt Motorstyrelsen

- Langt de fleste danskere vil gerne betale de rigtige afgifter og følge reglerne. Kontrollen kan med andre ord ikke stå alene. Derfor supplerer vi med en vejledningsindsats - og alle bilister, der er i tvivl om reglerne, er meget velkomne til at tage kontakt til os i Motorstyrelsen, siger Jørgen Rasmussen og tilføjer, at Motorstyrelsen i år gennemfører kontroller i hele landet.

Hvis bilisterne er i tvivl om reglerne, kan de læse om reglerne på skat.dk/motor eller ringe til Motorstyrelsen.

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 300 medarbejdere.