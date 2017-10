Kosmetiker og frisører under samme tag

FREDERIKSHAVN: "Hön Hair & Body" er navnet på en ny salon, der netop er åbnet på Knivholtvej 2B i det vestlige Frederikshavn.

Det kønsneutrale "hön" signalerer, at det er en salon for både mænd og kvinder, fortæller Hanne Gjelstrup, der er kvinden bag det nye bofællesskab, der omfatter tre selvstændige frisører og en kosmetiker.

- Det er dejligt at have nogen at sparre med i hverdagen, siger Hanne Gjelstrup. Foto: Kim Dahl Hansen

Hanne Gjelstrup har været selvstændig frisør i 10 år, senest med salonen Art of Hair i Søndergade, men hun savnede et fællesskab og nogle at sparre med i hverdagen.

De øvrige frisører i "Hön Hair & Body" er Mathilde Klausen og Maria Jacobsen, der begge har en fortid hos Camilla F i Danmarksgade, mens kosmetikeren Line Sand kommer fra Ruths Hotel i Gl. Skagen, og hun tilbyder kosmetik og wellness.

Kosmetiker Line Sand kommer fra et job på Ruths Hotel i Gl. Skagen. Foto: Kim Dahl Hansen

Salonen ligger i østre ende af den store bygning på Knivholtvej 2, hvor også BeneFit og Seafood Sales har til huse.

Hön Hair & Body er både til mænd og kvinder. Foto: Kim Dahl Hansen