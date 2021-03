Lugt og snavs: Dancenter i kovending – betaler alligevel familie tilbage

Selvom udlejningsbureauet Dancenter i første omgang afviste, at der var juridisk grundlag for en kompensation til familien Pedersen fra Thorshøj, så er bureauet nu kommet på andre tanker.

Jens Ove Pedersen og familien lejede i vinterferien et sommerhus på Engvej i Lyngså. Huset var lejet en forlænget weekend, men da familien kom ind i huset, var der kraftig sodlugt og der var også beskidt.

Familien fandt ud af, at de under opholdet skulle fyre i et ældre fastbrændselsfyr i garagen, forfra lugten også stammede. Brændslet bestod af spånplader, paller og malede køkkenlåger, som var skåret i stykker.

Forholdene fik kort efter ankomsten familien til at forlade sommerhuset og køre hjem igen.

Indtil tirsdag, hvor NORDJYSKE kontaktede Dancenter for en kommentar til sagen, havde familien kun fået tilbudt at få ti procent - svarende til 170 kroner - retur. Den samlede leje udgjorde godt 1700 kroner. Nu blev familien kontaktet igen og fik tilsagn om at få hele lejen tilbage.

- Det var jo stadig en træls oplevelse, og de burde have tilbudt os et andet hus. Men nu får vi hele lejen tilbage, og det er vi selvfølgelig godt tilfredse med, siger Jens Ove Pedersen.

NORDJYSKE skrev i den første artikel, at driftschef i Dancenter, Kaye Rosengaard, ikke var vendt tilbage med en kommentar til sagen. Hun oplyser gennem en kommunikationsmedarbejder, at hun i stedet ventede på, at NORDJYSKE ville kontakte hende igen. NORDJYSKE beklager misforståelsen.