Kræmmere i Arena Nord hele weekenden

FREDERIKSHAVN: Frederikshavns store kræmmer- og loppemarked i Arena Nord afvikles 3. og 4. februar.

Hele 175 kræmmere fra hele landet har booket stadepladser, og dermed åbnes dørene til et marked, hvor man har mulighed for at gøre årets handel og finde helt unikke loppefund.

- På udstillerlisten er der også antikvitetshandlere, som kommer med meget specielle gamle ting og helt unikke antikviteter, understreger Jakob Hansen fra firmaet JH arrangementer, som er arrangør af det store marked.

Ligesom det er en livsstil for mange kræmmere at tage hjemmefra i weekenden for at deltage på de mange markeder, er det åbenbart blevet en trend for mange danskere at gå på opdagelse og indkøb på markederne, der bugner af rariteter og ting, man ikke aner, man faktisk ikke kan undvære.

Der ventes kæmpe rykind i februars første weekend.

- Mange ældre besøger vores loppemarkeder. For dem er gensynet med mange af varerne jo det rene nostalgi. Men især er der forbavsende mange børnefamilier på vores loppemarkeder, fortæller Jakob Hansen.

Han mener, at årsagen hertil primært er, at de unge kan finde mange trendy ting til billige penge.

- Her i vinterperioden er indendørsmarkeder særdeles populære, naturligvis fordi en opvarmet, lys og venlig hal er langt at foretrække frem for en snefyldt mark, siger Jakob Hansen

Kræmmer og Loppemarkedet er åbent lørdag 3. februar og søndag 4. februar fra 10-16.