Kraftcenter til 27 millioner kroner

FREDERIKSHAVN: Sæby Spektrum er navnet på et kommende visionært kraftcenter i Sæby, der vil samle en lang række idræts- og fritidsaktiviteter i samme bygning ved Sæby Fritidscenter.

Men først og fremmest skal økonomien på plads.

Den samlede pris løber op i knap 27 millioner kroner, og i denne uge skal politikerne i kultur- og fritidsudvalget blandt andet tage stilling til en ansøgning om et kommunalt lån på 6,5 millioner kroner.

Navnet Spektrum signalerer mangfoldighed, og det oprindelige ønske om et nyt kraftcenter skyldes en stigning af medlemmer i de lokale foreninger og ønsket om at få bygget et spring- og gymnastikcenter.

Det gamle Sæby Fritidscenter oplever ganske enkelt et voldsomt pres i antallet af træningstider.

Det nye center vil således kunne tilbyde flere timer til blandt andet håndbold, basketball, floorball, fodbold, gymnastik, spring, yoga, og pilates.

Men Sæby Spektrum vil meget mere end at tilbyde idræt.

Grundtanken er, at Spektrum skal være et moderne socialt samlingssted, og da projektet blev præsenteret i marts fortalte formanden for Sæby Fritidscenter, Lars Høst, at der bliver tale om klatre-, kravle-, styrke- og fitness muligheder, motorikrum, e-sportsfaciliteter, opholdsarealer, lektiecafé, reception og kiosk.

På den øverste etage skal der indrettes et opholdslokale og en sal med body bikes. Det er arkitektfirmaet LBB3 fra Aalbæk, der har tegnet Sæby Spektrum.