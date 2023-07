Kraftig blæst aflyser og forsinker færger

NORDJYLLAND:Nattens kraftige blæst har stadig konsekvenser for færgetrafikken i Skagerrak og det nordlige Kattegat, hvor mandag morgen og formiddag byder på aflyste afgange.

Læsøfærgen har været nødt til at aflyse afgangen fra Læsø klokken 8, hvilket igen betyder, at afgangen fra Frederikshavn klokken 9.50 også er aflyst, fordi færgen mangler.

Også Color Line må ændre på afgangstiderne mandag formiddag, idet afgangen fra Kristiansand mod Hirtshals klokken 8 er blevet udsat til klokken 10 med ankomst til Hirtshals klokken 13.15. Det betyder alt andet lige, at afgangen med Superspeed 1 den anden vej, der i fartplanen står til klokken 12.15, nok heller ikke kommer af sted til tiden - men Color Line har ikke oplyst om ændringer på den tid. Endnu.

Det er samme situation på Superspeed 2, der sejler på Larvik-Hirtshals. Afgangen fra Larvik er også her blevet udsat to timer, med ankomst til Hirtshals klokken 13.45. Det gør det også svært at få færgen af sted den anden vej til planlagt tid klokken 12.45, når den på det tidspunkt ikke er nået frem til Hirtshals endnu, men Color Line har ikke meddelt noget nyt afgangstidspunkt endnu.

Hvis man skal af sted med nogen af de berørte afgange, så skal man henvende sig til færgeselskabet.