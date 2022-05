Krea & Loppehjørnet - By Grønning er et kreativt fællesskab

SÆBY:Lige nu er der fuld gang i indretningen af Charlotte Grønnings nye butik Krea & Loppehjørnet - By Grønning, som åbner onsdag den 1. juni, hvor der holdes åbningsfest og bydes på en lille forfriskning i tidsrummet 11-18.

Der bliver masser af standpladser, som private kan leje til salg af genbrug. Man kan både leje hylder og hele reoler. Foto: Lisa Farum Kristiansen

Det er den 53-årige, Charlotte Grønning, som har taget springet fra jobbet som socialpædagog til nu at blive selvstændig med kreativiteten i højsæde.

- Jeg gør det og har taget springet, fordi det gør mig glad. For jeg elsker at være kreativ og den helt unikke stemning og fordybelse, som kreativitet skaber, fortæller Charlotte Grønning som kommer fra Frederikshavn.

Der bliver mulighed for at sætte sig med sit håndværk og nyde en kop kaffe i Charlottes nye og kreative univers. Foto: Lisa Farum Kristiansen

Det er planen at der i Krea & Loppehjørnet skal skabes et univers, hvor fællesskab omkring at være kreativ skal dyrkes. Det skal være et sted, hvor man over en kop kaffe kan komme med sit håndarbejde, strikke, brodere, hækle, sy eller sidde og lave flotte kreationer med HAMA perler, som butikken også kommer til at forhandle.

Universer af flere dimensioner

- Jeg kommer til at opdele butikken i flere universer, hvor man eksempelvis i garnuniverset kan finde inspiration og købe garn til det næste strikke- og hækleprojekt, forklarer Charlotte Grønning og uddyber: Udvalget af garn er under udvikling, men jeg kan løfte sløret for garnmærket Mayflower kommer i sortimentet.

Der er endnu ret tomt i Charlotte Grønnings lokaler. Men i uge 21 begynder det sidste inventar og varerne at komme og det hele vil stille og roligt tage form. Foto: Lisa Farum Kristiansen

- Genbrugsuniverset er opdelt i et voksen- og et børneunivers forskudt i butikken, fortæller Charlotte Grønning og forklarer videre: Der er et lille hygge- og legeområde, som børnene kan benytte, mens mor og far går på opdagelse i lopperne eller er på indkøb til næste projekt med stof og garn.

Butikken får også et stofunivers, som ligeledes giver mulighed for inspiration og køb af lækker stofkvaliteter til både børn og voksne, samt et udvalg af patchworkstoffer. Og haves det ønskede ikke lige, så står Charlotte altid klar til at forsøge, at skaffe det ønskede hjem.

Leje en stand

- Vi kommer også til at tilbyde muligheden for at leje en stand eller hylde her i butikken, hvorfra man kan sælge egne lopper, genbrugsting, tøj, legetøj, pynteting eller hvad man måtte ønske at sælge, fortæller Charlotte Grønning, som er den første til at tilbyde dette koncept i Sæby.

- Ønsker man at leje en stand, så oprettes man i systemet og får udleveret prismærker, så man selv kan prismærke sine ting på den lejede stand, forklarer Charlotte og forsætter: Herefter inviteres lejeren til at downloade appen FLEA LOVER eller loppe online, hvor man altid kan følge sine salg. Sidste hverdag i måneden opgøres kontoen og pengene sættes ind på lejerens konto.

Krea & Loppehjørnet by Grønning tager oveni standlejen 15 procent i kommission af standlejerens solgte varer. Og man kan allerede nu booke en stand eller hylde med et godt åbningstilbud.

Krea & Loppehjørnet - By Grønning kommer til at holde åbent alle hverdag fra klokken 10.00 til 17.00 og fra 10.00 til 14.00 om lørdagen.