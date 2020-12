Krisemødet i Frederikshavn er slut: Her er, hvad kommunen har besluttet

FREDERIKSHAVN: Borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen (S), mødtes tirsdag morgen med en række centrale figurer i kommunen for at drøfte, hvilke initiativer, der kunne iværksættes på baggrund af de stigende smittetal i kommunen.

Mandag steg incidenstallet til 237, og det er en ny og trist rekord for den nordligste kommune i landet.

Med i alt 141 tilfælde den seneste uge, er Frederikshavn Kommune desværre inde i en positiv spiral - forstået på en negativ måde.

Hvad er incidenstal? Incidenstal er antallet af konstaterede smittetilfælde pr. 100.000 borgere de seneste syv dage. Kilde: Statens Serum Institut VIS MERE

Derfor har Frederikshavn Kommune valgt at tage affære, inden coronavirusset kommer helt ud af kontrol.

Her er, hvad Frederikshavn Kommune besluttede på krisestabsmødet - Vil bede regionen om hjælp til flere testmuligheder, blandt andet i Sæby og Skagen - Den fysiske skolestart for eleverne i 5.-10.-klasse udskydes til 11. januar - virtuel undervisning tages i brug - Dagtilbud på handicapområdet åbner tidligst 11. januar VIS MERE

- Vi har valgt at bede Region Nordjylland om hjælp til flere testmuligheder i Sæby og Skagen. Vi er klar med både personale og bygninger. Det øger tilgængeligheden, og som vi erfarede under massetestningen, så hjælper det. Det fører til, at folk, der ikke ellers har symptomer, isolerer sig selv og dermed er med til at bryde smittekæder, siger borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen (S), til NORDJYSKE.

- Derudover udskydes den fysiske skolestart for eleverne i 5. til 10. klasse. Der er stadig virtuel undervisning her. Så kan man spørge, hvad med de små, som stadig skal møde i dagtilbud og i de små klasser? Her gælder der en samfundsmæssig opgave, forklarer Birgit S. Hansen.

- I Frederikshavn har vi en bred samfundssmitte, fordelt på både alder og geografi. Så risikoen for smittespredning er større, end hvis vi kunne centrere det demografisk set, siger hun.

Hvis situationen udvikler sig i den forkerte retning, kan kommunen gøre brug af nødbekendtgørelser.

- Det handler om, hvilke ting, vi kan skrue ned på i en presset tid. Det kan være administrative opgaver, vagter og så videre. Altså ting, vi har lov til at sætte på hold. Hvis man er forventning om, at vi hver dag fejer cykelstier, er det nok ikke sikkert, siger hun.

4 Tirsdag var der møde i byrådssalen i Frederikshavn Kommune. Ikke et byrådsmøde, men et krisestabsmøde.Foto Lars Pauli

Birgit S. Hansen har et bud på, hvordan man kan få styr på coronasmitten.

- Det handler om at vende med sig selv, hvordan man selv kan bidrage til, at der stadig er kontrol med situationen. Jeg tror godt folk ved, hvad der skal til for at inddæmme smitten. Vi er alle bekendt med, at vi skal holde afstand, besøge færrest muligt og ikke danne nye sociale bekendtskaber.

I begyndelsen af november blev Frederikshavn Kommune sammen med seks andre nordjyske kommuner ramt af en delvis nedlukning som følge af minkvarianten af covid-19, som havde bredt sig. Her blev smitten kraftigt reduceret, blandt andet på grund af massetest og skolenedlukninger.

Krisestaben mødes efter behov - og næste møde er senest 5. januar.