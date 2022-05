Kristi flyver, og det gør fuglene også

SKAGEN: Hen over ugens sidste fire dage inviterer Det Grå Fyr og Skagen Fuglestation til en række alsidige aktiviteter, ture og oplæg, der alle har fugle og deres levesteder som fællesnævner.

- Ude hos os taler vi om fugle 365 dage om året, men med fuglefestivalen vil vi gerne give alle andre mulighed for også at samles i et fællesskab og dele interessen for fuglenes fascinerende liv. Skagen har Danmarksrekord i antallet af fugle på himlen, så det er helt oplagt at afvikle en fuglefestival her hos os, siger Lene Kappelborg, leder i Det Grå Fyr.

Tyvstart onsdag

Årets fuglefestival bliver skudt i gang allerede onsdag klokken 15 i Det Grå Fyr, hvor skovrider Jesper Blom Hansen, holder oplæg om Naturstyrelsens forvaltning af fuglenes levesteder.

Han vil beskrive, hvordan Naturstyrelsen arbejder med klitheden og klitplantagen, og hvad det betyder for fuglelivet.

Festivalen er ikke kun for folk, der i forvejen har en stor interesse i eller viden om fugle. Alle, der har lyst til en spændende oplevelse i naturen skal endelig komme ud til Det Grå Fyr og være med. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Mennesker bevæger sig i naturen, så derfor arbejder Naturstyrelsen med at anlægge stier og sikre god adgang til naturen. Vi ser, hvordan nye Naturnationalparker og arbejdet med urørt skov medfører små ændringer i måden, naturen bliver plejet eller ikke plejet. Derfor bliver det spændende at høre, hvilken indflydelse det har på fuglelivet i naturen omkring Det Grå Fyr og alle andre steder i Danmark, siger Lene Kappelborg.

Alle er inviteret med

Den fire dage lange fuglefestival i Det Grå Fyr tiltrækker ornitologer, fugleinteresserede og andre nysgerrige fra hele landet.

I år kan gæsterne se frem til et program, der blandt andet byder på morgen-ringmærkning, endagstur til Hirsholmene samt fugleture på Grenensporet og Råbjerg Mile.

For børn er der blandt andet fugletur med Ørneklubben og fugle-søndag i FamilieNaturklubben, hvor børn lærer at få øje på fugle og finde ud af, hvilken fugl de ser.

- Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme ud i Det Grå Fyr og deltage i fire dage med fuglefestival. Festivalen er ikke kun for folk, der i forvejen har en stor interesse i eller viden om fugle. Alle, der har lyst til en spændende oplevelse i naturen skal endelig komme ud til Det Grå Fyr og være med, siger Lene Kappelborg.