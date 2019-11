White Hawks-spiller Kristian Jensen dømt for vold under ishockeykamp

FREDERIKSHAVN:White Hawks-profilen Kristian Jensen er blevet dømt for vold efter en episode, hvor han slog Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen bevidstløs under en kamp mod Odense i Frederikshavn.

Det har Retten i Hjørring netop afgjort.

Den historiske dom udløste 20 dages betinget fængsel til ishockeyspilleren.

Retten i Hjørring lagde i dommen vægt på, at grænsen for, hvad der kan sige at være en del af spillet blev overskredet, da Kristian Jensen slog Lucas Bjerre Rasmussen i hovedet, efter at han var faldet til jorden og hjelmen var faldt af.

Retten lagde derudover til grund, at slaget gjorde, at Lucas Bjerre Rasmussen slog hovedet i isen og dermed fik et brud ved øjet, hjernerystelse og blodsprængning i det ene øje.

Under sagen har spørgsmålet netop været, om voldsepisoden var inden for grænserne for, hvad der må forventes i en ishockeykamp.

Kristian Jensen har selv forklaret, at han reagerede med høj puls under noget tumult, da Lucas Bjerre Rasmussen skubbede ham i ryggen med sin stav.

White Hawks-spilleren har også forklaret, at han ikke så, at Odense-spillerens hjelm faldt af, da han slog ham.

Mens forsvareren mente, at de 17 spilledages karantæne, som Kristian Jensen efterfølgende fik, var nok, og at sagen slet ikke skulle have været for retten, så mente anklageren, at Kristian Jensen gik klar over grænsen og kaldte det et regulært overfald.

Og det mente en enig domsmandsret i Hjørring altså også.

Retten satte dog straffen lavere end det, anklagemyndigheden gik efter. Og her begrunden retten det med, at voldshandlingen var sket i ophidset tilstand i kampens hede.

Kristian Jensen har udbedt sig betænkningstid med henblik på eventuel anke af dommen.