Kristina er vild med specialøl - snart åbner hun sin egen butik

FREDERIKSHAVN:Der er allerede linet øldåser og -flasker op i snorlige rækker, når man træder ind i Kristina Laursens butikslokaler i Søndergade i Frederikshavn. Også selvom der er nogle dage til butiksåbningen.

En åbning der endda - meget symbolsk og helt bevidst - finder sted på Øllets Dag lørdag 3. september.

Der kommer til at være adskillige smagsvarianter - samt alkoholfri øl - på hylderne på åbningsdagen - og også masser af smagsprøver, lover Kristina. Foto: Kim Dahl Hansen

Her er Kristina og Ølbiksen, som er butikkens navn, også vært for en lang række smagsprøver af butikkens varer - og der er masser af gyldne dråber at forkæle både smagsløg og mave med.

- Vi starter vores sortiment ud med 50 til 60 forskellige slags øl både fra ind- og udland, og der er med garanti noget for enhver smag, fortæller Kristina Laursen.

Hun er eneindehaver af Ølbiksen, og for den lokale frederikshavner, der er kontoransat på flådestationen, er butikken da også blot et hobbyprojekt. Det afspejler butikkens åbningstider også.

- Jeg regner med, at der er åbent minimum én gang om ugen, typisk fredag eller lørdag eftermiddag. Man vil altid kunne se næste åbningsdag i vinduet, men jeg har simpelthen ikke plads i min kalender til at holde åbent hver dag, erkender Kristina Laursen.

Det er i butiksvinduet her i Søndergade, at man for fremtiden kan se den kommende tids åbningstider. Foto: Kim Dahl Hansen

Hendes passion for øl startede for ti år siden med en såkaldt Milk Stout - en mørk øl tilsat laktose.

Siden har hun vandret rundt i øllandskabet og prøvet alverdens varianter - og det bærer udvalget i Ølbiksen også præg af.

- Sortimentet bliver skiftet ud løbende, og det er aldrig sikkert, at vi får en bestemt øl hjem igen. Jeg satser dog på altid at kunne præsentere alt lige fra syrligt øl over lys weissbier til brown ale og stout, fortæller Kristina Laursen.

For Kristina startede passionen for øl for omtrent ti år siden med en såkaldt Milk Stout - og siden har han prøvet alverdens specialøl. Foto: Kim Dahl Hansen

Hun håber, at Ølbiksen på sigt kan vokse sig større, end hvad lokalet på Søndergade kan rumme i øjeblikket. Og så er en webshop også på ønskelisten. Alt sammen er det dog noget, som Kristina kun går og drømmer om.

- Jeg er så glad for mit job på kontoret ved flådestationen, at jeg ikke har lyst til at give helt slip på det. Den ultimative drøm er, at jeg kan dele min tid mellem mit arbejde og biksen her, forklarer hun.

Dovahkiih er en mørk og kraftig ungarsk øl, som Kristina har importeret helt til Frederikshavn. Hun købte otte styks og satte dem til salg på sin Facebook-side. En halv time senere var de alle sammen solgt - trods en salgspris på 180 kroner stykket. Der findes i alt kun 75 flasker af dem i Danmark. Foto: Simon Jensen

Når Ølbiksen åbner 3. september, bliver det med en række åbningstilbud og masser af smagsprøver, lover Kristina Laursen. Og selvom priserne for specialøl er noget højere end for klassiske dåseøl fra Tuborg eller Carlsberg, bør man alligevel være klar til at lægge lidt flere penge for den ekstra kvalitet i øllet, mener hun.

- En god specialøl koster bare penge, og det er jeg som ølentusiast heller ikke bleg for at betale. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at lokalområdet tænker det samme, siger Kristina Laursen.