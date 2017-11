Kronhjort reddet i land

FREDERIKSHAVN: Det tiltrak omkrig 50 mennesker på Palmestranden, da en ung kronhjort søndag eftermiddag skulle reddes op af havet. Det oplyser politikommissær Carsten Kjær fra Lokalpoliti i Frederikshavn. Den unge kronhjort havde forvildet sig ud i vandet og, hvor den lå og svømmede panisk rundt. En 51-årig jæger fra Elling blev ironisk nok kronhjortens redningsmand. Han sprang ud i en båd og fik fat i dyret, som blev trukket ind på land, hvor Beredskabet i Frederikshavn stod klar til at hjælpe.

- Det var en unge, som var bange, så for at berolige den fik den bind for øjnene og kørt ud til jægerens ejendom, hvor den kom ind i en indhegning indtil en specialist i hjortevildt fra vildtplejestationen i Ålbæk havde sikret sig, at den var OK. Bagefter blev den lukket ud i det fri igen, beretter Carsten Kjær.

- Måske var flygtet ud i havet på grund af mennesker på stranden, men det var dejligt at det endte godt, siger politikommissæren.