Krudtfabrik solgt - nu skal der igen laves ammunition i Nordjylland

Der skal igen produceres ammunition i Danmark. Den tidligere ammunitionsfabrik i Elling er købt af staten. Det oplyser borgmester i Frederikshavn Birgit S. Hansen (S)

- Åbningen af ammunitionsfabrikken sker på en trist baggrund med krigen i Ukraine. Men at forsvaret vælger at placere opgaven hos os er rigtig godt, siger Birgit S. Hansen.

Staten har købt 18.000 kvadratmeter og 50 bygninger.

Borgmesteren kan ikke oplyse, hvor hurtigt produktionen kan gå i gang. Men forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har tidligere oplyst, at han forventer, at en produktion kan gå i gang inden for et par år.

Fra 1968 og 40 år frem til 2008 producerede man i Elling hele den danske produktion af ammunition. Virksomheden, der på sit højeste havde 300 ansatte, var en del af det danske forsvar indtil 2008, hvor den blev privatiseret og solgt til spanske Denex, som altså valgte at lukke afdelingen i Elling i slutningen af marts 2020, og 63 medarbejdere mistede deres arbejde.

Sidste år blev "Krudten", som fabrikken hed i folkemunde, så solgt til fire lokale investorer.

Den nuværende ejerkreds bag den nuværende Krudten Erhvervspark A/S bekræfter salget til staten.

- Jeg kan bekræfte, at vi har indgået en aftale med Forsvarsministeriet, men jeg kan ikke sige mere om aftalens indhold. Det er Forsvarsministeriet, der melder ud om aftalens indhold, siger formand Peter Østergaard Jørgensen fra Krudten Erhvervspark A/S.

Lørdag 7. oktober kl. 14.00 har forsvarsminister Troels Lund Poulsen(V) inviteret forsvarsordførere fra partierne bag forsvarsforliget på besøg i Krudten Erhvervspark i Elling.

Her vil ministeren give en kort briefing om købet af Krudten Erhvervspark.

– Ruslands invasion af Ukraine, der nu har varet halvandet år, har sat ammunitionsproduktionen i Europa under voldsomt pres. Den på alle måder kritiske situation har for mig som forsvarsminister tydeliggjort behovet for, at vi genetablerer ammunitionsproduktionen i Danmark. Det tager vi nu det første skridt til med erhvervelsen af faciliteterne i Elling. Ammunitionsforsyning er af national sikkerhedsinteresse, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Opdateres ...