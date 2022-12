Krydstogtskibene kommer til Skagen som aldrig før

Hos Cruise Skagen er der glæde, når de ser tilbage på sæsonen i år.

Cruise Manager Anne Sofie Rønne Jensen oplyser, at med 49 anløb blev sæson 2022 en rekordsæson. Hvilket er fem flere anløb end i rekordåret 2018, hvor 44 skibe lagde til kaj i Skagen Havn.

- Af de 49 anløb var de 12 førstegangsanløb. Vi havde fem dage med to skibe i havn, så den nye kaj – Godskajen - kom rigtig til sin ret som alternativ krydstogtkaj, siger hun og ser frem mod 2023, der ser endnu bedre ud.

- Der er tilmeldt 68 anløb til krydstogtsæson 2023. Især på grund af den geopolitiske situation foretager krydstogtrederierne stadig ændringer frem og tilbage for næste år. Især amerikanerne er bekymrede over krigen mellem Rusland og Ukraine. Og det får dem til at vælge andre steder end Østersøområdet.

- Det er en stor udfordring at få amerikanerne til at cruise i det baltiske område, fordi de ikke kan komme til Skt. Petersborg I Rusland, der altid har været det store trækplaster i Baltikum, siger Anne Sofie Rønne Jensen.

Til gengæld er gæsterne trygge ved Skagen.

- Skibene bragte i år 81.361 gæster til Skagen imod 66.258 i 2019. Gæsterne kom fra i alt 120 nationer over hele verden imod 106 i 2019. Vi oplevede den hidtil største krydstogtdag gæstemæssigt den 8. august, hvor AIDAnova havde 5.614 gæster ombord, oplyser cruisemanager Anne Sofie Rønne Jensen.

Skibene sejlede især i første del af sæsonen med relativ lav gæstekapacitet. Fuld kapacitet ville have betydet 122.417 gæster.

Gæstedemografien var i år anderledes end før Corona. Således havde vi i år 38.857 tyske gæster - det højeste antal nogensinde. Briterne røg i år ned på anden pladsen med 25.238 gæster og fra USA kom der i år kun 10.077 gæster.

I 2023 får Skagen som nævnt igen mange anløb af tyske skibe og derfor bliver der brug for flere tysktalende guider. Cruise Skagen arrangerer fra januar 23 igen et guidekursus og denne gang er det således især tysktalende kursister, der søges.