Kulturelt samlingspunkt i nord: Arena Nord har 450.000 gæster i løbet af et år

Vi skaber tingene sammen, er et vigtigt motto for Arena Nord, understreger direktør Per Malmberg. Arena Nord er en lokal vækstmotor, der udover oplevelser også giver afkast til lokalområdet. Og Per Malmberg leder et hus med masser af arrangementer. Næste år er kalenderen fyldt op, og det bliver gerne til 200 arrangementer på et år. Foto: Peter Broen