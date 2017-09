Kun på Læsø må man se langt efter en SF’er

KØBENHAVN: SF har sine kandidater klar til kommunal- og regionsvalget 21. november.

Partiet er repræsenteret i samtlige regioner og i 97 ud af 98 kommuner, oplyser SF.

Læsø Kommune er den eneste kommune, hvor borgerne ikke kan stemme på en SF’er.

- Jeg er glad for, at vores mange kandidater viser helt tydeligt, at SF er et folkeparti, som er klar til at tage ansvar i regionsråd og byråd i hele Danmark, siger SF’s formand, Pia Olsen Dyhr i en skriftlig kommentar.

807 SF’ere stiller op til kommunalvalget, mens 88 er stillet op i kampen om pladserne i de fem regionsråd.

Ved det kommende valg er 44 procent af SF’s kandidater kvinder. Ved kommunalvalget står en kvinde øverst på stemmesedlen i 40 ud af 97 kommuner. En kvinde står øverst i to ud af fem kommuner.

Netop det glæder Pia Olsen Dyhr.

- Det er vigtigt, at vi kvinder tør stille os forrest og tage ansvar. Ikke kun her i Folketinget, men også lokalt.

- Derfor er det dejligt, at mine kvindelige partifæller ikke alene stiller op til valg, men også viser klare ambitioner om at blive valgt og komme ind, hvor de kan gøre en forskel, siger Pia Olsen Dyhr.

Værdig ældrepleje, gode skoler og daginstitutioner, stop for besparelser på sygehusene, fokus på samfundets svageste og miljøet er nøgleemnerne for SF.

- Jeg glæder mig enormt meget til at komme rundt i hele landet for at gå på gaden og møde danskerne sammen med vores kandidater, siger Pia Olsen Dyhr.

Et af de største navne på SF’s liste er tidligere formand og udenrigsminister Villy Søvndal, som gør comeback i dansk politik. Han stiller op til regionsrådsvalget i Region Syddanmark.

I oktober 2013 blev Søvndal ramt af en blodprop i hjertet. 11. december 2013 meddelte Søvndal, at han på grund af sit helbred ville trække sig som udenrigsminister og medlem af Folketinget.

