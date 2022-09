Voldsomt pres på kundeservice: Er det billigere at vaske tøj om natten?

FREDERIKSHAVN:Er du en af de mange danskere, som er forvirret og bekymret over de stigende priser på el?

Og som har downloadet en app, som viser, hvor billig/dyr strømmen er på forskellige tider af døgnet? Måske har du endda fundet frem til, at det faktisk er billigst at starte vaskemaskinen om natten?

Faktum er, at du nok har brugt skønne, spildte kræfter.

Dobbelt så mange henvendelser

Den øgede interesse i det komplekse elmarked kan mærkes i Frederikshavn Forsynings kundeservice, hvor man lige nu oplever mere end dobbelt så mange henvendelser end normalt.

Kundeservice har i den seneste halvanden måned haft travlt. Foto: Martél Andersen

- I kundeservice ringer telefonerne nærmest konstant. Forbrugerne bliver jo hver dag i medierne mindet om at tjekke dagsprisen for el. Men for langt hovedparten af vores kunder er det ikke nødvendigt at bekymre sig om dagsprisen, siger markedsspecialist hos Frederikshavn Forsyning A/S, Kathrine Bech Fanøe.

Kender prisen forud

Frederikshavn Forsyning A/S har 21.000 kunder, hvoraf 95 procent har Stabil-El eller Miljø-El, som er kvartalsfaste aftaler, hvor man kender prisen tre måneder forud.

- Her betaler kunderne det samme pr. kWh uanset hvornår på døgnet, man bruger strømmen, siger Kathrine Bech Fanøe.

Forholde sig til elregningen

I det hele taget er det helt nyt for de fleste danskere at forholde sig til deres elregning.

I følge Frederikshavn Forsyning har rigtig mange danskere haft en aftale i mange år, hvor prisen er den samme pr. kWh - hele døgnet.

På Frederikshavn Forsynings hjemmeside er der gode råd om, hvordan du kan spare på strømmen. Foto: Martél Andersen

- Vi forsøger at hjælpe, så godt vi kan, for vi forstår jo virkelig godt, at folk er nervøse. Mange er bange for at få en stor efterregning, men der plejer jeg at sige, at medmindre du har brugt mere strøm, end du plejer, får du ingen efterregning, siger kundeserviceleder i Frederikshavn Forsyning, Morten Trampedach.

Men selvom kunderne på Stabil-El og Miljø-El er sluppet udenom de mange prisudsving i august og september, vil de høje dagspriser påvirke prisen for næste kvartal.

Hvorfor er prisen på el stigende? Manglende nedbør i Norge og Sverige og mindre blæst end normalt i Nordeuropa betyder, at der ikke produceres så meget el fra vand- og vindkraft.

Vi har derfor brug for mere el fra fossile energikilder som kul, olie og ikke mindst gas.

Prisen på naturgas har været høj, og krigen i Ukraine har presset prisen yderligere op. VIS MERE

- Når det nye kvartal begynder 1. oktober, kender vi prisen for oktober, november og december. Indtil da, er vi nødt til at afvente og følge markedet tæt. Det er dog en kendsgerning, at vi kommer til at se en prisstigning. Det vil gøre sig gældende for alle kunder i Danmark, at - uanset hvilket elselskab de tilhører - vil vi se en prisstigning i fastprisaftalerne, siger Kathrine Bech Fanøe.