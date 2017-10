Kunst for de mindste i Mølleparken

FREDERIKSHAVN: Efter to år med konstant byggerod er Mølleparken på Provst Dreslers Vej færdig med den store renovering af omkring 600 lejligheder.

Det blev lørdag fejret med indvielse af "Kunst i børnehøjde", et nyt kunstværk, der samtidig er et pragteksemplar af en sandkasse.

Foto: Peter Broen

Det er kunstnerne Irene og Per Frøsig, der i tæt samarbejde med Frederikshavn Produktionsskole har skabt kunstværket, som en lille oase for de allermindste.

Op af sandet i sandkassen dukker små dekorerede halvkugler støbt i indfarvet beton, som appellerer til, at man sætter sig ned. Og rundt om sandkassen har Produktionsskolens tømrerelever bygget en flot terrasse af hårdt Bankeray-træ, der kunstfærdigt er skåret i kiler som i dækket på en lystsejler, så præcist, at enhver skibstømrer må blive misundelig ved synet.

Foto: Peter Broen

- Det sjove har været at lave et kunstværk i børnehøjde, til de allermindste børn i kravlealderen. Men også til mødre og fædre, der kan sætte sig ned og holde en lille pause, siger Per Frøsig.

Borgmester Birgit Hansen indviede "Kunst i børnehøjde", og ønskede Boligforeningen Vesterport til lykke med den nye kunstoase og takkede børnene for deres tålmodighed under de sidste to års byggerod:

- Endelig er der faldet ro over Mølleparken. Det er tiltrængt, og med "Kunst i børnehøjde" får børnene en oase, hvor I kan lege og svaje, danse og svanse, tumle og skrumle, falde og male, føle og pøle, tjatte og pjatte, lød det poetisk fra borgmesteren.

Mølleparken har planer om at udvide kunstoasen, blandt andet med et par lamper, så kunst i børnehøjde også kan bruges efter mørkets frembrud.

Foto: Peter Broen