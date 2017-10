Kunst og godt hjemmebag i Danmarksgade

FREDERIKSHAVN: Danmarksgade i Frederikshavn har fået en spændende afløser i nummer 39 for det tidligere "Kronen på Værket".

Nu er det kunstner Jan Langthjem og datteren Annemette, der har indrettet stedet til en interessant kombination af galleri og café med rigtig mange muligheder, og også et sted hvor kunstnere in spe kan prøve talentet af.

- Tilbage i april testede jeg stedet med nogle af mine egne værker, og det gik så fint, at næsten alle blev solgt, fortæller Jan.

Foto: Kim Dahl Hansen

- Det lykkedes efter 14 hårde dage i september, at få bragt Danmarksgade 39 flot i stand, så fra starten af oktober har vi været klar både med galleri og café.

Det er ikke kun kunst af Jan Langthjem, der pryder væggene. Tre andre lokale kunstnere, Lisbeth Derry, Ulla Severinsen og Peter Auto har også kunstværker i Danmarksgade 39.

- Der er også en væg klar til unge kunstnere, som gerne vil have et sted at udstille. De får en måned til rådighed, fortæller Jan, hvis nevø Jeppe Langthjem er den første unge kunstner med værker på væggen.

Et børnegalleri - kaldet musehullet - er der også planer om.

Foto: Kim Dahl Hansen

På bagelandsholdet

Mens farmand Jan står for kunsten på væggene i galleriet, tager datteren Annemette sig af caféen.

- Jeg er udlært bager i Aalborg og fik til min eksamen Jyllands første guldmedalje, smiler Annemette, og Jan tilføjer, at der kun er uddelt otte guldmedaljer de seneste 20 år i hele landet.

De dygtige bagerevner har også givet hende en plads i det danske bagerlandshold. Til daglig er hun også bager og i køkkenet hos restaurant NERD i Frederikshavn.

- Her skal der serveres skærekager og muffins, som jeg selv har bagt, og så kan der købes kaffe og god og varm chokolade - endda til familievenlige priser.

Navnet på galleri og café er VICTOR.

- Vi havde en gang en hund med det navn og også et galleri i privatboligen på Vibevej, så det føres videre, slutter far og datter Langthjem.